Promesa cumplida: Marley pasó por la peluquería y se hizo el look del “Dibu” Martínez tras la victoria de Argentina

El conductor se rapó la cabeza en Estados Unidos tras la victoria ante Inglaterra y dejó que Vicky Xipolitakis le pintara la bandera nacional. “Me dejó pelado”, bromeó ante el radical cambio.

La fiebre de las promesas mundialistas no distingue a nadie, y los famosos argentinos están dispuestos a todo con tal de ver a la Scaloneta en lo más alto. Tras el histórico pase a la final del Mundial 2026 luego de vencer a Inglaterra, Marley demostró que tiene palabra y pasó por una peluquería en Estados Unidos para cumplir un arriesgado juramento estético: copiarle el icónico look al arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

Acompañado por su inseparable y desopilante coequiper, Vicky Xipolitakis, el conductor de Telefe transmitió el minuto a minuto del proceso, regalándoles a sus seguidores un momento repleto de risas, confusiones internacionales y pura pasión albiceleste.

Un corte extremo y enredos en la peluquería

“Seguimos con las promesas y se van a cumplir. Yo dije que si ganaba Argentina el otro día me iba a cortar el pelo y me iba a hacer como el Dibu y con la bandera acá”, arrancó diciendo Marley antes de entregarse a las tijeras de una estilista norteamericana que no entendía demasiado la euforia de la dupla.

En medio del corte, la situación se tornó desopilante cuando la peluquera les preguntó, debido a la enorme complicidad que manejaban, si eran novios. Lejos de aclarar la situación con simpleza, Vicky apeló a su clásico misticismo: negó el romance, aseguró llamarse “Milenka” y segundos después remató diciendo que estaban recién casados, desatando las carcajadas del conductor.

Al ver la cantidad de cabello que caía al piso, Marley se empezó a preocupar en vivo: “No tengo ni pelo. ¿Qué vamos a lavar? Me cortó… ¡me dejó pelado!“, exclamó el comunicador al verse al espejo con un rapado hiperprofundo, ideal para el siguiente paso de la promesa.

La brocha de Vicky y el “homenaje” al Dibu

Con el pelo bien corto, llegó el momento cúlmine de la transformación. La “Griega” tomó pinceles con tintura celeste y blanca y se dispuso a dibujar la bandera argentina en el lateral de la cabeza del conductor, tal como lo inmortalizó el arquero de la Selección en el Mundial de Qatar.

“Momento de promesa. Pelo corto ahí como el Dibu. La bandera. Aguante Argentina. ¿Qué se siente tener algo parecido al Dibu? Promesa cumplida, ¡vamos Argentina!“, festejó la mediática mientras coronaba la obra de arte en el cuero cabelludo de su compañero.

El pelotazo que “le acomodó las ideas” a Vicky

El desopilante momento en la peluquería sirvió también para que Xipolitakis recordara, entre risas con otros clientes del local, el tremendo blooper que protagonizó días atrás junto a su hermana Stefy en el Kansas City Stadium.

Durante la previa del partido contra Suiza, un tremendo pelotazo que salió desviado desde el campo de juego impactó de lleno en las cabezas de ambas hermanas en la tribuna, volviéndose completamente viral. “Me dieron un pelotazo en la cabeza la última semana. Me acomodaron las ideas, amigo”, bromeó la influencer en sus redes sociales demostrando que, para este grupo, el Mundial se vive a pura risa y sin ningún tipo de filtro.

Viví el color de los famosos en Estados Unidos, las mejores promesas de los hinchas y el camino a la gran final del Mundial 2026 a través de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.