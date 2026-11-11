“Profundo dolor”: el comunicado oficial de Los Palmeras tras la trágica muerte de su histórico acordeonista Marcos Camino

El mundo de la música tropical argentina se encuentra de luto. A los 76 años, Marcos Camino, histórico acordeonista y pilar fundamental del legendario grupo Los Palmeras, falleció este 10 de noviembre. Tras conocerse la trágica noticia, la banda santafesina difundió un comunicado oficial en sus redes sociales para expresar su “profundo dolor” y pedir respeto por la intimidad de la familia, mientras que referentes de la movida tropical despidieron al músico con emotivos mensajes.

La música nacional despide a una de sus figuras más icónicas. Marcos Camino, el histórico acordeonista que marcó el pulso de Los Palmeras durante décadas, murió este martes a los 76 años, lo que provocó una profunda conmoción en el ámbito artístico y entre sus miles de seguidores en todo el país.

El comunicado oficial y el dolor de la movida tropical

Ante la dolorosa noticia, las cuentas oficiales de la emblemática banda santafesina compartieron un mensaje de despedida: “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, señalaron. Asimismo, solicitaron prudencia y respeto por la intimidad de los seres queridos en este difícil momento.

Las reacciones del mundo de la música no tardaron en llegar. Agrupaciones y colegas expresaron su pesar en las redes sociales: desde Amar Azul —que destacó su huella imborrable en la música argentina— hasta Los del Fuego, Nicolás Mattioli y Jimmy y su Combo Negro, quienes enviaron sus condolencias a la familia y a todo el entorno del grupo.

Los detalles del trágico episodio y su último tiempo alejado de los escenarios

De acuerdo con la información brindada por medios locales como Aires de Santa Fe y el periodista Pampa Mónaco, el músico fue encontrado sin vida en un domicilio de calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe, que funcionaba como estudio de grabación y galpón logístico de la banda. Tras el aviso de sus allegados, un amplio despliegue de móviles policiales, de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Policía Científica trabajó en el lugar.

En el plano artístico, el fallecimiento de Camino se da en un contexto de profundos cambios para la agrupación. A comienzos de este año, el acordeonista había decidido apartarse de los escenarios debido a cuestiones de salud, un año después de la desvinculación de Rubén “Cacho” Deicas, su histórico compañero de ruta. A pesar de su alejamiento formal de las giras, su nombre y su talento quedarán grabados a fuego en la historia grande de la cumbia argentina.