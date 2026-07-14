¡Primicia en Mendoza! Bandana reveló en Choco Tv que preparan nuevo disco y colaboraciones bomba

Las integrantes del fenómeno pop que marcó a toda una generación estuvieron en vivo en el streaming mendocino. En una divertida visita a los estudios de Choco TV, las ex Bandana adelantaron que reversionarán sus grandes hits con los artistas del momento y lanzarán nuevas canciones.

La nostalgia de los años 2000 y el brillo del pop nacional se apoderaron de la pantalla de Choco TV. Las exintegrantes de Bandana, que hoy continúan haciendo bailar al país, visitaron los estudios mendocinos en una tarde que combinó recuerdos, anécdotas y un anuncio que sacudió todo: se viene un nuevo álbum de sus grandes clásicos.

El esperado encuentro se dio en vivo en El Nueve Streams. Allí, Leonel Rodríguez, junto a Gastón Miranda y Fátima Pardo, llevó adelante una entrevista imperdible donde las artistas repasaron su trayectoria y se sumaron a las divertidas consignas del programa.

Ante la pregunta de los fanáticos sobre la posibilidad de material nuevo, las cantantes no dieron vueltas y confirmaron que el regreso viene con todo: “Estamos en eso. Creo que Mendoza merece tener la primicia”, lanzaron entusiasmadas en pleno directo.

Un puente entre generaciones

La visita de Bandana no solo hizo delirar a los más chicos en el piso de Choco TV, sino que también tocó una fibra muy sensible en los padres que crecieron cantando hits inolvidables como “Guapas” o “Llega la noche”.

“Es hermoso ver cómo la música traspasa las generaciones. Hoy nos escuchan los hijos de quienes nos seguían en nuestros comienzos”, destacaron las cantantes durante la divertida charla en vivo.

Reversiones con estrellas actuales y temas nuevos

El anuncio promete sacudir la escena musical. Las artistas explicaron que el nuevo proyecto discográfico no se limitará a la nostalgia, sino que apostará fuerte por la renovación musical de la mano de las figuras más exitosas de la actualidad:

“Tenemos un proyecto muy lindo de reversiones con artistas que están hoy por hoy y que han pegado mucho ya. Son artistas muy reconocidas. A su vez, también va a haber un par de sorpresitas de canciones nuevas en todo el próximo año”, adelantaron.

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Una “montaña rusa de emociones” para Mendoza

Además de los proyectos en el estudio de grabación, Bandana palpitaron lo que será su gran presentación en la provincia. Al ser consultadas por Leonel y los pequeños co-conductores de Choco TV sobre la lista de temas para el show local, anticiparon una puesta en escena imponente.

El espectáculo ofrecerá un recorrido completo por los tres discos que marcaron a fuego los tempranos 2000: “El show que llevamos a Mendoza tiene un recorrido de todas las mujeres que hemos sido a lo largo de estos 25 años”. Es una montaña rusa de emociones”, concluyeron.

Las cuatro artistas se presentarán en Mendoza el 2 de octubre en el Arena Maipú.