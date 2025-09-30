“Primer posteo de nosotros tres”: Así anunciaban que serán padres Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en un posteo conjunto confirmaron que esperan la llegada de su primer hijo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que se agranda la familia. Con un emotivo video que publicaron en conjunto en Instagram, le contaron al mundo que esperan la llegada de su primer hijo. El posteo, acompañado de un video emotivo, llevaba el mensaje: “Primer posteo de nosotros tres ”, confirmando la gran noticia.

La pareja, que se casó en julio de 2024, mostró por primera vez su ilusión como futuros padres, generando un aluvión de comentarios y felicitaciones de seguidores y colegas del espectáculo.

En mayo pasado, Oriana y Paulo habían adelantado que estaban buscando quedar embarazados, en una nota donde contaron sus planes de formar familia: El jugador de la selección argentina de fútbol había anticipado que estaban en planes de buscar al primer bebé.

El video publicado rápidamente se llenó de comentarios emocionados y mensajes de cariño. Amigos, fanáticos y figuras del mundo del espectáculo felicitaron a la pareja, destacando la ternura del anuncio y celebrando la llegada del bebé.

Ahora, Oriana y Paulo se preparan para vivir la maternidad y paternidad por primera vez. La cantante y el futbolista continuarán compartiendo momentos de su embarazo en redes sociales, mientras mantienen su agenda profesional.