Primavera latente: cuatro camperas indispensables de transición

En esas semanas donde el clima oscila entre mañanas heladas y mediodías calurosos, las prendas de abrigo livianas se convierten en la clave del vestidor. Guía para elegir las siluetas más versátiles y funcionales de la transición primaveral.

El paso del invierno a la primavera plantea uno de los desafíos más complejos a la hora de armar un conjunto diario: la amplitud térmica. Salir de casa bajo una sensación térmica invernal y enfrentar horas más tarde un sol radiante exige dejar de lado los tapados pesados de paño o las camperas de pluma para abrazar la técnica de vestirse por capas (layering).

En este periodo intermedio, el secreto de un guardarropa funcional no reside en renovar todas las prendas, sino en incorporar la tercera pieza adecuada: abrigos livianos, fáciles de desabrochar o llevar en la mano, capaces de aportar estructura visual sin sumar volumen innecesario. Cuatro siluetas clásicas se posicionan como las aliadas definitivas para sortear la fluctuación del tiempo con elegancia.

La chaqueta de cuero: Estructura urbana y carácter

Si existe una prenda capaz de mantenerse vigente a lo largo de las estaciones, esa es la chaqueta de cuero. Su materialidad actúa como un excelente aislante frente al viento fresco de la mañana, mientras que su corte estructurado le otorga una impronta urbana y vanguardista a cualquier atuendo informal.

Cómo llevarla: Funciona como el complemento perfecto para relajar un pantalón sastrero o para aportar un contrapunto audaz sobre un vestido floreado de tela fluida.

Paleta de temporada: Aunque el negro permanece como el clásico imbatible, los tonos suela, el borgoña y los marrones cálidos ganan terreno para acompañar la luminosidad de la nueva estación.

2. La bomber jacket: Comodidad de espíritu sporty-chic

Inspirada en la estética universitaria y deportiva, la bomber destaca por su ligereza y su silueta holgada. Su diseño con elásticos en puños y cintura permite conservar la temperatura corporal justa sin generar sofocación a medida que avanza el día.

Su gran ventaja estilística radica en la facilidad para superponerla sobre remeras básicas, camisas poplín o prendas de punto fino. Un truco de estilismo altamente eficaz consiste en combinar una bomber de corte oversized con prendas más ajustadas al cuerpo en la parte inferior, equilibrando volúmenes con soltura.

3. El trench coat: La sofisticación funcional

Para contextos profesionales o compromisos que requieran una imagen más pulida, el trench o piloto liviano se erige como el rey indiscutido de la transición. Su confección en gabardinas finas o textiles impermeables lo vuelve ideal para protegerse del viento y las lloviznas primaverales sin aportar calor excesivo.

En tonalidades atemporales como beige, camel o caqui, esta prenda posee la facultad de elevar de inmediato una combinación tan simple como un jean recto, una remera blanca y zapatillas urbanas, aportando un aire refinado de manera instantánea.

4. La campera de jean: La antesala veraniega

Pocas prendas anuncian la proximidad de los días cálidos con tanta claridad como la campera de denim. Es la opción más fresca y descontracturada de la lista, concebida para los momentos del día en que las temperaturas se estabilizan hacia arriba.

Para actualizar su uso, las tendencias proponen volcarse por cortes amplios de estilo ochentoso o incursionar en la fórmula del denim sobre denim, combinando la campera con pantalones en el mismo lavado para lograr un bloque cromático coherente y moderno.