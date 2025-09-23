Primavera holística, sumala en tu hogar

La primavera más profunda y holística se perfila no sólo con el florecer de las flores y el renacimiento de la naturaleza, también aplica a una oportunidad para renovar nuestra energía interior y prepararnos para un nuevo ciclo de crecimiento.

La primavera no es solo el florecer de las flores y el renacimiento de la naturaleza; Es también una oportunidad para renovar nuestra energía interior y prepararnos para un nuevo ciclo de crecimiento. Después del letargo del invierno, el aire se llena de una vitalidad fresca que nos invita a despertar nuestros sentidos ya conectarse con la alegría. Más allá de la limpieza del hogar, esta estación es el momento perfecto para hacer una limpieza profunda a nivel mental, emocional y espiritual. Adoptar hábitos holísticos nos ayudará a sintonizarnos con la energía de la temporada ya florecer junto con el mundo que nos rodea.

Limpieza de espacios: el espejo de tu interior

“Antes de que puedas nutrir tu energía personal, es crucial que tu entorno esté en sintonía con la nueva temporada. La limpieza de primavera es un ritual antiguo y poderoso. No se trata solo de ordenar y quitar el polvo, sino de liberar el espacio de energías estancadas . En este sentido hay que dejar ir todo lo que ya no se usa o te genera malestar. Donar ropa, regalar libros que ya leíste o simplemente reorganizar los muebles puede tener un impacto sorprendentemente positivo en tu estado de ánimo. Aligera el ambiente y permite que la nueva energía circule”, apunta Nena Agustí, terapeuta holística.

-¿Cómo purificar el ambiente?

Una vez que el espacio esté despejado, podés usar elementos naturales para purificarlo. Encender sahumerios de salvia blanca o palo santo es una práctica ancestral que ayuda a limpiar las energías negativas. También puedes abrir todas las ventanas para que el aire fresco y la luz del sol inunden cada rincón, ventilando no solo el espacio, sino también tu espíritu.

Alimentación consciente: nutre tu cuerpo y tu alma

A medida que la naturaleza ofrece nuevos frutos y vegetales de temporada, es el momento ideal para ajustar tu dieta. Opta por alimentos ligeros y frescos que te den energía en lugar de pesadez. Incorpora frutas y verduras de hoja verde que estén en su mejor momento, como espárragos, fresas o espinacas. Estos alimentos, ricos en vitaminas y minerales, ayudan a revitalizar el cuerpo y prepararlo para días más largos y activos.

Considerá incorporar infusiones de hierbas como la menta, el jengibre o la manzanilla para ayudar a la digestión y la desintoxicación natural del cuerpo. Beber agua con limón por las mañanas es otra forma sencilla de despertar el metabolismo y purificar el organismo.

Conexión con la naturaleza: arraiga tu ser

La primavera es la invitación perfecta para salir y reconectar. Pasa tiempo al aire libre, ya seas caminando en un parque, sentándote en un jardín o simplemente sintiendo el sol en tu piel. El contacto directo con la naturaleza, a lo que se le llama “earning” o en español “enraizamiento”, puede reducir el estrés y la inflamación.

Si tienes la posibilidad, sembrá algo . Ya sea una planta aromática en una maceta o unas flores en tu jardín, este acto simboliza tu propio crecimiento y te conecta con el ciclo de la vida. Observar cómo algo que plantaste florecen puede ser una experiencia increíblemente gratificante y sanadora.

Renovación mental y emocional: el cuidado interno

Así como la naturaleza se renueva, tu mente y emociones también necesitan una “limpieza”. La meditación es una herramienta poderosa para este fin. Dedica unos minutos al día a sentarte en silencio, concentrarte en tu respiración y liberar los pensamientos que no te sirven. Practicar la gratitud también es clave; Al enfocarte en las cosas buenas de tu vida, cambias tu perspectiva y atraes más energía positiva.

