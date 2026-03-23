Primavera en Suiza y mudanza confirmada: el álbum familiar de Daniela Christiansson y Maxi López.

Mientras el invierno europeo se retira para dar paso a una primavera llena de color, Daniela Christiansson comparte la intimidad de su hogar en Suiza junto a sus hijos, Elle y el pequeño Lando. Sin embargo, este paisaje idílico será pronto reemplazado por el asfalto porteño.

Mientras el invierno europeo se retira para dar paso a una primavera llena de color, Daniela Christiansson comparte la intimidad de su hogar en Suiza junto a sus hijos, Elle y el pequeño Lando. Sin embargo, este paisaje idílico será pronto reemplazado por el asfalto porteño. Maxi López, ya instalado en Argentina por sus compromisos con el streaming deportivo, confirmó que la mudanza definitiva es solo cuestión de semanas y que el nuevo hogar familiar ya está siendo adaptado para recibirlos.

La modelo sueca reveló a través de sus redes sociales imágenes cargadas de dulzura donde se la ve disfrutando del aire libre con sus hijos. La pequeña Elle, quien cumplirá tres años el próximo 31 de marzo, aparece recogiendo flores en un día soleado, mientras su madre documentará cada paso de la organización de una fiesta temática de fantasía, llena de alas de mariposa y detalles de hadas. Pero detrás de este festejo en los Alpes, estará en marcha un operativo de salud clave: el regreso de la familia dependerá de que el pequeño Lando reciba los refuerzos de su calendario de vacunación.

El refugio porteño ya está listo

Maxi López, quien permanecerá en el país trabajando en una nueva novela vertical junto a Wanda Nara, precisó que la elección de la vivienda en Buenos Aires ya es un hecho. “La casa ya está elegida y se están haciendo algunas cositas para adaptarla”, comentó el exfutbolista en LAM. La unificación de la residencia sucederá apenas el pediatra de Lando autorice el viaje transatlántico, marcando el fin de la distancia física entre la pareja.

Este movimiento profesional y familiar de López implicará una nueva etapa para Daniela Christiansson, quien pasará de la calma suiza a la intensidad de la vida mediática argentina. Por ahora, la modelo seguirá disfrutando de los últimos días de tranquilidad europea, compartiendo selfies maternales y momentos cotidianos que pronto formarán parte de sus recuerdos en el Viejo Continente.

Mendoza y el país entero verán en los próximos meses cómo esta familia se integrará finalmente a la rutina argentina. ¿Será el cumpleaños de Elle la última gran celebración en tierras suizas antes del gran desembarco en Buenos Aires? Todo indicará que las valijas ya están casi listas.