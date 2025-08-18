Presbicia: EEUU aprobó un fármaco para tratarla

El fármaco es el único colirio de administración diaria que corrige la visión durante varias horas. El medicamento ha sido fabricado por la farmacéutica LENZ Therapeutics, quienes celebran su aprobación como un “importante hito”. La palabra profesional.
Estados Unidos ha dado un paso gigante en el tratamiento de la presbicia, un problema visual que afecta a millones de personas en todo el mundo. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el uso de un colirio de administración diaria que promete ser un “punto de inflexión” en la forma en que se aborda esta afección. Las gotas, llamadas VUITY, son el primer y único fármaco de su tipo que, según los estudios, corrige la visión de cerca de forma prolongada, con una duración de hasta 10 horas.
El anuncio de la aprobación de estas gotas ha generado un gran entusiasmo en la comunidad médica y en el público en general. La presbicia, conocida como “vista cansada”, es una afección ocular relacionada con la edad que se produce cuando el cristalino, la lente natural del ojo, pierde su flexibilidad. Esto hace que sea difícil enfocar objetos cercanos, lo que lleva a la necesidad de utilizar gafas de lectura, bifocales o lentes de contacto multifocales.
Una medicación ya existente
“La presbicia es la pérdida inevitable de la visión de cerca y comienza a hacerse más latente a partir de los 40 años, convirtiéndose en algo tan natural como molesto del proceso de envejecimiento. Con la edad, el cristalino se endurece y el músculo ciliar pierde eficacia para manipularlo, produciéndose una acomodación insuficiente. Esto se manifiesta como una incapacidad para enfocar objetos cercanos y crea una imagen borrosa”, detalló la oftalmóloga Andrea Bucella.
El medicamento, utiliza una formulación optimizada de pilocarpina, un fármaco que se ha utilizado durante décadas para tratar el glaucoma. En el caso de la presbicia, las gotas actúan en dos frentes: reducen el tamaño de la pupila y mejoran la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos. La pilocarpina contrae el músculo ciliar, lo que permite que el cristalino se adapte y acerque la luz de forma más precisa.
-¿Es una medicación nueva?
“En realidad estas gotas no son una novedad. Existen desde hace tiempo, lo que sucede es que no estaban aprobadas para el uso de la presbicia. Surgieron en su momento para mejorar y corregir el glaucoma y se vio como efecto colateral como pasa con muchas medicaciones, achicaba la pupila y mejoraba la percepción de cerca. Este medicación se utiliza cerca de la década de los 70 en Europa. No es la única gota, y no se utiliza tanto. Todo depende del paciente en cada caso”.
El estudio clínico de fase 3, que sirvió como base para la aprobación de la FDA, demostró la eficacia y seguridad de las gotas. En el ensayo, los participantes que recibieron el colirio experimentaron una mejora significativa en su visión de cerca, sin comprometer su visión de lejos. La mayoría de los efectos secundarios reportados fueron leves y transitorios, como dolor de cabeza y enrojecimiento de los ojos. Sin embargo, es importante recordar que no todas las personas con presbicia son candidatas para utilizar este tratamiento. La aprobación del fármaco está pensada para la presbicia leve a moderada, por lo que su uso dependerá del grado de la enfermedad.
La presbicia
La presbicia es un problema común que afecta a casi el 100% de la población de más de 50 años. Su aparición suele comenzar alrededor de los 40 años, cuando las personas notan que necesitan alejar los textos para poder leerlos con claridad. Si bien no es una enfermedad grave, la presbicia puede ser frustrante y afectar la calidad de vida de las personas.
La presbicia también representa un problema persistente de salud pública. A nivel mundial, afecta a más de 1.800 millones de personas, lo que equivale aproximadamente al 25 % de la población. Se estima que en 2030 afectará a 2.100 millones de personas en todo el mundo.
Sin embargo, gran parte de quienes viven con presbicia no cuentan con la corrección visual adecuada, pues se estima que casi la mitad de estas personas carecen de gafas o ayudas ópticas funcionales, una situación que se acentúa en países de bajos y medianos recursos.
La llegada de estas gotas representa un avance significativo en el tratamiento de la presbicia. Hasta ahora, las únicas opciones eran el uso de gafas o lentes de contacto. La cirugía refractiva, como la presby-LASIK, también es una opción, pero no es adecuada para todos. Las gotas, por su parte, ofrecen una alternativa no invasiva y de fácil uso para aquellos que buscan liberarse de las gafas de lectura.
A pesar del optimismo, es fundamental que el uso de estas gotas sea supervisado por un profesional de la salud ocular. Un oftalmólogo o un optómetra debe evaluar cada caso de forma individual para determinar si el paciente es un candidato adecuado y para ajustar la dosis de forma correcta.
El futuro de la presbicia parece estar cambiando. La aprobación de estas gotas es un hito que marca el comienzo de una nueva era en el tratamiento de esta afección. La investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos, como estas gotas, son cruciales para mejorar la calidad de vida de las personas y para ofrecer opciones más flexibles y personalizadas a los pacientes.