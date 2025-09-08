Preparate para ver el regreso de Seyran a la mansión Korhan en Amor a Cualquier Precio

Ferit no puede con su genio y consigue lo que quiere. Seyran regresa a la mansión Korhan en Amor a Cualquier Precio. Mirá lo que va a pasar en la novela turca más vista de las noches de El 9 Televida.

Ferit está desesperado. A toda costa quiere proteger a Seyran de Sinan. Como la amenaza es constante, el más joven de los Korhan, que ya de por sí es medio cabeza dura, consigue convencer a su exesposa para que regrese a vivir a la Mansión. Sin embargo, parece que se está olvidando de un pequeño detalle, y es que él está comprometido con Diyar. ¿Qué pasará cuando la abogada se entere que su novio llevó a vivir con él a su exesposa? Amor a Cualquier Precio es una bomba con la mecha encendida y a punto de explotar, ¿te vas a perder lo que se vienen en el suceso de las noches de El 9 Televida?

Sinan Kantarchi intentó matar a Seyran y quitarse la vida, pero el femicida con la ayuda de su madre logró escapar del hospital en donde estaba internado y luego de darse a la fuga intenta, nuevamente atentar contra la vida de su mujer. Sin embargo, con Ferit ya en escena la tarea se le dificulta y se le pondrá aún más complicada.

Es que ahora, y luego de que Seyran recibiera una amenaza directa a través del celular de su hermana, Suna, Ferit hace entrar en razón a quien fue su esposa, y a quien, claramente aún ama con una fuerza arrolladora, de que lo mejor es que se mude a la Mansión Korhan para que así esté segura.

Luego de una conversación en donde Ferit le dice que entiende que ella no quiera regresar allí, pero también le hace ver que esa es su casa y el mejor lugar para refugiarse porque si bien hubo momentos muy duros, también está lleno de buenos recuerdos; ella accede a volver.

A quien no le caerá para nada en gracia esto es a Diyar. Porque, primero q nada, Ferit toma esta decisión sin hablar nada con la abogada, de manera absolutamente unilateral. Y no sólo eso; sino que la manera en que la nueva novia del menor de los Korhan se entera… No te vamos a espoilear más. Sólo te diremos que no te pierdas el episodio de Amor a Cualquier Precio de este lunes en El 9 Televida.