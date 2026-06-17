Preocupación: volvieron a internar a Chiche Gelblung a solo dos días de recibir el alta

El histórico periodista de 82 años había abandonado el sanatorio el pasado lunes tras batallar un mes por su vida a causa de una grave trombosis. Sin embargo, unos análisis clínicos encendieron las alarmas y debió ingresar nuevamente por la guardia.

El mundo del periodismo y el espectáculo vuelve a estar en vilo por la salud de Chiche Gelblung. Apenas 48 horas después de haber celebrado con emoción su alta médica tras una internación de casi 30 días que puso en riesgo su vida, el conductor de 82 años debió ser ingresado de urgencia este miércoles por la tarde en el Sanatorio Mater Dei. La noticia impactó con fuerza en el ambiente.

Fuentes cercanas al legendario comunicador confirmaron que se encuentra actualmente en la guardia del sanatorio en observación para controlar una serie de valores clínicos que no dieron bien en los chequeos de rutina posteriores a su externación.

Una milagrosa primera recuperación y el debate por su pierna

Esta nueva internación llega inmediatamente después de una durísima batalla de 29 días en la que Gelblung estuvo al borde de la muerte. Todo comenzó con una caída en su hogar que derivó en un golpe en su ojo y, posteriormente, en una compleja trombosis en el tobillo que se agravó drásticamente, requiriendo su paso por terapia intensiva y la colocación de dos stents en su pierna.

Apenas el pasado domingo, Chiche se había sentado en el piso de 70 20 Hoy por la pantalla de Canal 9 para relatar la crudeza de lo que vivió en el quirófano. Con una entereza asombrosa, describió que presenció una escena dramática mientras estaba sedado pero consciente: “Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el cirujano traumatólogo que quería sacar el pie. Estaban decidiéndose si era abajo o arriba de la rodilla”.

El periodista recordó con indignación que el primer médico que lo recibió en mayo le dijo textualmente: “Estás golpeando las puertas del cielo”. Sin embargo, el dolor insoportable desapareció milagrosamente durante la intervención vascular. “Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Cuando terminó, le dije al cirujano: ‘Loco, ganamos'”, rememoró emocionado.

Un regreso a la televisión que duró poco

El lunes 15 de junio, tras recibir el alta, Chiche Gelblung conmovió a todos al presentarse a trabajar en silla de ruedas en los estudios de Crónica TV, donde sus compañeros lo recibieron con aplausos y un brindis. El conductor se mostró enérgico, aseguró sentirse “con diez años menos” y confesó que lo que más disfrutaba de haber superado el cuadro era, simplemente, “estar vivo”.

Lamentablemente, la mejoría sufrió un revés este miércoles debido a los resultados desfavorables en sus laboratorios de control, lo que obligó a los médicos a actuar con cautela y dejarlo nuevamente bajo estricta observación institucional para estabilizar sus parámetros.