Preocupación por Thiago Medina: el desgarrador mensaje tras el nuevo romance de Daniela Celis

Tras sobrevivir a un grave accidente en moto que casi le cuesta la vida, el joven de González Catán vuelve a ser noticia por un delicado presente emocional.

La vida le sigue poniendo pruebas difíciles a Thiago Medina. Tras sobrevivir a un grave accidente en moto que casi le cuesta la vida, el joven de González Catán vuelve a ser noticia por un delicado presente emocional. En las últimas horas, y casi en simultáneo con la confirmación del romance entre Daniela Celis y el influencer Nick Sicaro, Thiago rompió el silencio con un posteo que encendió todas las alarmas.

“No estoy en mi mejor momento”

A través de su cuenta de Instagram, el ex Gran Hermano compartió una serie de fotos acompañada de una frase que dejó expuesta su vulnerabilidad: “No estoy en uno de mis mejores momentos, pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar. Gracias, Dios, por hoy permitirme estar acá”.

Aunque no mencionó directamente a la madre de sus hijas, el timing de la publicación no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes inundaron la red con mensajes de apoyo.

El fin de la ilusión: Daniela y Nick Sicaro

Muchos fanáticos de la pareja “Pestañela” soñaban con una reconciliación, especialmente tras el apoyo incondicional que Daniela le brindó a Thiago durante su recuperación del accidente vial. Sin embargo, la realidad tomó otro rumbo. El blanqueo del vínculo amoroso entre Daniela Celis y Nick Sicaro parece haber cerrado definitivamente esa puerta, dejando a Thiago en un proceso de duelo personal y público.

Un vínculo que se mantiene por sus hijas

A pesar del dolor evidente, tanto Thiago como Daniela han dejado claro en reiteradas oportunidades que mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijas. No obstante, este nuevo capítulo sentimental de Daniela marca una distancia insalvable en lo amoroso, obligando a Thiago a enfocarse en su propia sanación.