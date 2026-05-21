Preocupación por la salud de Romina Gaetani: se descompensó y fue internada de urgencia

Mucha preocupación generó en las últimas horas el estado de salud de Romina Gaetani, quien debió ser hospitalizada de urgencia en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones.

Mucha preocupación generó en las últimas horas el estado de salud de Romina Gaetani, quien debió ser hospitalizada de urgencia en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones. El dramático episodio ocurrió a minutos de comenzar una función de la obra teatral El divorcio del año, el éxito dirigido por José María Muscari que se encuentra recorriendo el país en el marco de su gira nacional.

La actriz arribó a la ciudad bonaerense junto a sus compañeros del elenco —Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal— con la expectativa de brindar una doble función con localidades totalmente agotadas en el Teatro España. Sin embargo, un imprevisto médico de último momento encendió las alarmas y obligó a demorar el inicio del espectáculo por varias horas.

“Llegó muy alterada”: los detalles de la internación

La información fue brindada en vivo por el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM (América), donde se revelaron detalles del cuadro que afectó a la artista. “Romina Gaetani no está bien de salud. La internaron en el hospital, le pasaron suero y llegó muy alterada”, detalló el panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Respecto a los motivos detrás de la descompensación, el cronista aportó datos sobre el estado anímico y clínico de la actriz: “Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional; la lograron estabilizar y la llevaron al teatro para ver si podían o no hacer la función. Romina ya venía chupando frío, estaba mal”, completó. En el programa también se emitieron imágenes del momento en que Gaetani ingresó al establecimiento teatral tras el largo viaje, visiblemente afectada de ánimo y rechazando dialogar con la prensa apostada en el lugar.

Una función al límite y sin reemplazo

La situación generó extrema tensión en la producción de la obra, ya que Romina Gaetani (quien se incorporó recientemente a la comedia en el papel que originalmente interpretaba Guillermina Valdés) no cuenta con un reemplazo actoral sobre el escenario para cubrir este tipo de imprevistos.

A pesar del delicado momento y tras recibir una importante cantidad de suero para ser estabilizada por los profesionales médicos, la actriz demostró un enorme profesionalismo. Minutos más tarde, desde el programa de espectáculos confirmaron que logró sobreponerse al malestar y salió a escena para cumplir con la doble función pautada frente al público que la esperaba de pie. Tras el susto, la gira del espectáculo continuará su rumbo programado hacia la ciudad de General Roca, en Río Negro.