Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: ¿por qué la internaron?

Luego de ausentarse a la conducción de sus programas durante el fin de semana por un cuadro gripal, la Diva de la televisión debió ser ingresada a un centro médico. La decisión fue tomada por su médico de cabecera.

La salud de Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en el ambiente artístico e informativo de la televisión argentina. Este lunes por la mañana, la mítica conductora fue internada para someterse a estudios y permanecer bajo estricto control médico a causa de una afección respiratoria.

La noticia se dio a conocer durante la emisión del programa A la Barbarossa, que se emite en las mañanas en Mendoza por El 9 Televida, donde la panelista Analía Franchín detalló la situación que atraviesa la Diva tras faltar a sus habituales compromisos laborales: “Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó un reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica donde está monitoreada y más controlada”, explicó Franchín respecto de la decisión médica tomada.

Ánimo favorable y monitoreo preventivo

Pese a la preocupación lógica que genera el traslado a un centro de salud, allegados a la conductora transmitieron tranquilidad sobre su estado general. La diva se encuentra de buen ánimo y alojada en una sala común, bajo observación permanente de su equipo médico.

Cabe recordar que durante el último fin de semana, la “Chiqui” no se puso al frente de sus emisiones por prescripción médica, por lo que su nieta Juana Viale tomó las riendas de la conducción para resguardar el reposo de su abuela.

El antecedente reciente

Este cuadro encendió las alertas de su círculo cercano debido a que en el mes de abril la conductora ya había afrontado un episodio similar. En aquella oportunidad, un estado gripal se complicó con bronquitis y requirió tratamiento con antibióticos y varias semanas de recuperación antes de recibir el alta para retomar la pantalla.

Ahora hay que esperar el parte médico oficial de la clínica que elnueve.com y El 9 Televida están aguardando para comunicar.