Preocupación por la nueva operación que le harán al ex Gran Hermano, Thiago Medina

Durante el programa A la Barbarossa, se conoció el nuevo parte médico sobre la evolución de Thiago Medina. El ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva, mientras los médicos se preparan para hacerle una intervención quirúrgica en el transcurso de este martes.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva del hospital de Moreno desde el fin de semana pasado, a donde llegó luego de protagonizar un fuerte accidente con su moto. Este martes a las 9 de la mañana se dio a conocer un nuevo parte médico que reveló que el joven continúa en grave estado y con pronóstico reservado. Los profesionales de la salud detectaron que el ex-Gran Hermano tuvo un “registro de fiebre”, lo que elevó las alertas y la preocupación de los médicos y seguidores del influencer.

Luego de difundirse un nuevo parte médico del influencer, se conoció también en qué consistirán las primeras intervenciones quirúrgicas a las que va a ser sometido Thiago en las próximas horas en el hospital de Moreno, donde continúa internado.

La información se brindó detalladamente en A la Barbarossa, de parte de Romina Uhrig, otra de las ex participantes del reality. Allí, en diálogo con Georgina Barbarossa, confirmó que Thiago Medina va a ser operado de manera urgente en la zona del tórax donde presenta ocho costillas rotas con el objetivo de retirarle lo antes posible las astillas de su cuerpo.

Un testigo del accidente le contó a la prensa que la ambulancia tardó 40 minutos en asistir a Thiago Medina, quien pedía no morirse por ser padre de dos nenas. También gritó que se ahogaba y que le dolía todo el cuerpo. Una vez en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, fue intervenido de urgencia: le extirparon el bazo y detectaron varios órganos comprometidos.

Romina Uhrig también reveló en A la Barbarossa que Daniela Celis siempre se opuso a que Thiago utilizara una moto para trasladarse.

“Thiago ya tenía moto, esta moto era nueva, ya tuvo otra anteriormente y Dani siempre decía que no le gustaban las motos”, contó Romina. Y agregó: “Ella siempre me decía que no saldría nunca con ningún chico que tuviese moto”.