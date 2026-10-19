Preocupación nacional: qué se sabe de Nancy la docente de 52 años desaparecida en Corrientes

El operativo para encontrar a Nancy Godoy, la docente de 52 años desaparecida en Corrientes, continuaba este lunes con un amplio despliegue policial y el uso de drones, caballos y perros de búsqueda. Mientras tanto, la investigación judicial avanzaba sobre las circunstancias de su desaparición y las posibles responsabilidades de las personas involucradas en la causa.

Según la información difundida por el Ministerio de Seguridad provincial, la mujer salió de su casa durante la mañana del 6 de octubre con destino a la Escuela Rural 626. El último contacto con su hijo se produjo por WhatsApp durante la noche del 7 de octubre. Desde entonces, no se obtuvieron nuevos datos sobre su paradero.

Uno de los aspectos que analiza la investigación es que la denuncia por su desaparición fue presentada recién el 15 de octubre, varios días después del último contacto.

Un amplio operativo para encontrar a la docente

La búsqueda reúne a más de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados. El objetivo es ampliar los rastrillajes y revisar distintos sectores donde podrían encontrarse indicios que permitan determinar qué ocurrió con la mujer.

Del operativo participan integrantes de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

Además de los rastrillajes, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina y de las zonas aledañas para reconstruir los últimos movimientos de Godoy y establecer posibles recorridos.

La familia sostiene que a la mujer le pasó algo

En medio de la incertidumbre, Sandra, sobrina de la docente, expresó la preocupación de la familia y descartó que su tía se haya perdido.

“Nosotros que la conocemos, ella no se perdió”, afirmó ante los medios de comunicación.

La familia espera que los rastrillajes y las medidas judiciales permitan obtener información concreta sobre lo sucedido desde que la mujer salió de su vivienda.

Hay un nuevo detenido en la causa

La investigación está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

En el marco de las medidas realizadas para avanzar en el caso, se concretaron varios allanamientos que derivaron en la demora de dos personas, quienes posteriormente fueron liberadas. Además, se informó sobre un nuevo detenido, mientras se busca determinar qué responsabilidad podría tener en la desaparición de la docente.

La búsqueda de Nancy Godoy continúa con el objetivo de establecer dónde está y esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición.