Preocupación en el espectáculo: Carmen Barbieri está internada y aislada, ¿qué tiene?

La salud de Carmen Barbieri encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. A los 71 años, la querida conductora se encuentra internada, aislada y bajo rigurosa observación médica en una clínica de Belgrano. Su hijo, Fede Bal, confirmó la noticia y expresó su preocupación debido a las secuelas que le dejó una enfermedad previa y un cuadro bronquial que la venía afectando.

Nuevamente, la salud de una de las grandes figuras de la televisión argentina genera máxima inquietud. Carmen Barbieri atraviesa un delicado momento clínico que la obligó a permanecer internada y aislada en la clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, tras recibir un duro diagnóstico médico.

Un cuadro que preocupa: Covid-19 y antecedentes bronquiales

Si bien en los días previos circulaban diversas versiones sobre su estado y su propio hijo había salido a llevar tranquilidad, la confirmación llegó en las últimas horas: los estudios médicos arrojaron resultado positivo de Covid-19.

A sus 71 años, la infección genera especial atención y alerta en el entorno familiar y médico por varios motivos de peso. Por un lado, la conductora ya había transitado la enfermedad en el pasado, un episodio que le dejó secuelas importantes en su organismo. Por el otro, en los días previos a la internación, Carmen arrastraba un complicado problema en los bronquios que la había dejado sumamente debilitada.

La palabra de Fede Bal

En medio de la incertidumbre, Fede Bal dialogó con Infobae para detallar la situación de su madre: “Le dieron el resultado de COVID hoy”, confirmó el actor, reconociendo que previamente había intentado desmentir los rumores que circulaban en los medios.

Sin ocultar su malestar por el difícil momento, Fede describió la situación como una mala racha para la conductora, quien viene acumulando distintos sobresaltos vinculados a su salud en el último tiempo. Por el momento, Carmen continuará bajo estricto monitoreo médico mientras aguarda una evolución favorable que le permita superar este cuadro sin nuevas complicaciones.