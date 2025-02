Preguntas x llaves + una llamada = un auto 0km: La ecuación de este jueves en Gran Hermano

Este jueves, en Gran Hermano, se vivió una jornada que puso a prueba la cultura general de los participantes. Pero en medio de todo, sonó el teléfono rojo.

Este jueves en ‘Gran Hermano’ tomó forma la trivia que les permitió a algunos jugadores del reality de Canal 9 Televida acercarse, mediante las respuestas correctas a las llaves que luego les darán la chance de ganarse un auto 0km. En medio del reto que puso a prueba la cultura general de los participantes una llamada cambió todo. Mirá.

Fue en la noche de este jueves que una trivia con 6 rondas de dos preguntas cada una puso a prueba los conocimientos de cultura general de los participantes que otorgaron 5 llaves extras cada una para el desafío del auto 0km en la casa de Gran Hermano.

La primera categoría fue de cultura general. Allí, Lourdes Ciccarone demostró no saber de dónde eran los 33 mineros que sobrevivieron a un derrumbe en 2010 y Juan Pablo de Vigili desconoció lo que era una chicana en el automovilismo.

Katia Fenocchio, Santiago “Tato” Algorta, Sandra Priore, Luciana Martínez y Ulises Apóstolo se midieron en un desempate por aproximación y la santacruceña obtuvo las 5 llaves extras de la primera ronda.

La segunda trivia fue de entretenimientos. Ulises no supo el nombre Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles ni Katia el de A Night in the Opera, de Queen. Luz tampoco supo sobre Iván Drago, rival de Rocky Balboa en la cuarta entrega de su saga cinematográfica.

La tercera ronda fue dedicada a Telefe. Sandra contestó mal sobre el nombre Mili que tenía el personaje de Agustina Cherri en Chiquititas. Solo Tato y Ulises empataron con dos aciertos y la pregunta desempate de aproximación fue sobre el estreno de Brigada Cola. Ganó el uruguayo.

Geografía fue la cuarta categoría. Sandra ganó las cinco llaves luego del desempate por aproximación.

La penúltima trivia fue sobre deportes. La Tana no supo que Cristiano Ronaldo está identificado con el número 7. Chiara, Tato, Luciana, Ulises y Martina fueron al desempate y volvió a ganar el uruguayo.

La última ronda fue sobre historia. Katia se llevó las últimas 5 llaves disponibles y Lourdes quedó como la única jugadora sin llaves extras. Pero luego de esto, sonaba el teléfono rojo y todo cambiaba.

Lo atendió Santiago “Tato” Algorta y tuvo el beneficio referido al desafío del auto 0km de quitarle 3 llaves a 4 jugadores y regalar 3 llaves a aquellos que no las tengan, incluidos los “nuevos” que fueron excluidos por los “originales” para jugar.

Tato comenzó sacándole 3 llaves a Katia Fenocchio, dejándola así con 3, y se las otorgó a Luciana Martínez. “Me lo esperaba”, declaró la Tana.

El uruguayo siguió sacándole las llaves a Juan Pablo de Vigili, dejándolo entonces sin nada, y se las dio a Luz Tito, y luego hizo lo mismo con Ulises Apóstolo para dárselas a Sandra Priore.

El último movimiento fue sacarle 3 llaves a Chiara Mancuso con el fin de otorgárselas a Martina Pereyra. Selva Pérez expresó entonces su fastido porque ningún “nuevo” haya recibido alguna llave.

Así quedó el listado de participantes y la cantidad de llaves.

Luciana Martínez: 11.

Martina Pereyra: 11.

Sandra Priore: 11.

Santiago “Tato” Algorta: 10.

Luz Tito: 6.

Katia Fenocchio: 5

Ulises Apóstolo: 3.

Juan Pablo de Vigili: 0.

Chiara Mancuso: 0.

Lourdes Ciccarone: 0.

Recordá que este domingo no habrá gala de eliminación por el feriado largo de carnaval. El programa de ese día pasa al lunes por Canal 9 Televida al término de ‘Yali Çapkini’.