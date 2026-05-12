Post Estreno: el mundo del espectáculo se divide por la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

El estreno de “Triángulo Amoroso” en la pantalla de El 9 Televida no solo trajo de vuelta a la dupla de Wanda Nara y Maxi López, sino que desató un intenso debate en el ambiente artístico nacional.

El estreno de “Triángulo Amoroso” en la pantalla de El 9 Televida no solo trajo de vuelta a la dupla de Wanda Nara y Maxi López, sino que desató un intenso debate en el ambiente artístico nacional. El formato vertical, diseñado para el consumo rápido en dispositivos móviles, puso a directores y actores frente a un dilema: ¿es el futuro de la industria o solo una moda pasajera?

Desde figuras consagradas hasta productores independientes, las opiniones recolectadas en las últimas horas reflejan una grieta generacional y profesional sobre cómo deben contarse las historias hoy en día.

Las críticas de los “tradicionales”

Uno de los más tajantes fue el director Juan José Campanella, quien se mostró escéptico ante la propuesta. “No me gusta el formato vertical. Me parece bien para ver una cabeza hablando, pero para nada más”, sentenció el ganador del Oscar, defendiendo la horizontalidad clásica. En una sintonía similar, Gerardo Romano admitió su dificultad para conectar con lo breve: “Me resulta difícil ver lo chiquitito y breve”, reconoció con nostalgia por los desarrollos narrativos profundos.

Por su parte, Griselda Siciliani confesó que el “scrolleo” no forma parte de sus hábitos, mientras que el actor Michel Brown planteó dudas sobre la velocidad de la trama: “Me cuesta entender que se pueda desarrollar una historia tan rápido”.

Los que apuestan a la innovación

En la otra vereda, Nazarena Vélez celebró la iniciativa desde su rol de productora. “Me divierte, me parece que está buenísimo. Como productora me parece muy interesante; la gente se engancha, es un minuto y medio y ves una historia”, opinó entusiasmada.

Gastón Sofritti también se sumó a los elogios, pero desde una mirada pragmática centrada en el mercado laboral: “Todo lo que sea generar trabajo para actores está bueno. Si se puso de moda es porque alguien lo consume”. Asimismo, figuras como Leo Sbaraglia y Malena Solda se mostraron abiertas a experimentar en el futuro, destacando que lo importante es que la ficción siga encontrando nuevos canales para llegar al público.

Un nuevo capítulo para la TV

Con este estreno, El 9 Televida se pone a la vanguardia de las nuevas tendencias. El debate queda abierto: ¿logrará el formato vertical convivir con la ficción tradicional o terminará por reemplazarla en los hábitos de consumo de los mendocinos? Por ahora, el fenómeno de Wanda y Maxi sigue sumando visualizaciones y polémica por igual.