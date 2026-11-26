Desde Roma, donde juega en la A. S. Roma, Paulo Dybala compartió en TikTok su rutina matutina antes de entrenar enseñando cómo prepara el mate y mostrando detalles cargados de amor hacia Oriana Sabatini, su hija Gia y sus mascotas.

A sus 33 años e instalado en Roma, Paulo Dybala mostró en su cuenta de TikTok un lado distendido de su vida cotidiana al compartir el paso a paso de cómo arma su mate antes de salir a entrenar con la A. S. Roma.

Los guiños a Oriana Sabatini, Gia y sus perros

Al inicio del video, el futbolista de la Selección Argentina presentó su mate favorito —de calabaza y cuero, regalo de un amigo— y destacó la virola grabada con los nombres de su hija Gia, su pareja Oriana Sabatini (“Ori”) y el suyo (“Paulo”). La referencia familiar se completó con su termo negro, intervenido con ilustraciones de Bowen y Kaia, los perros de la casa.

El paso a paso de su “montañita perfecta”

Con tono cercano, Dybala explicó su técnica para cebar: colocó la yerba, movió suavemente para acomodarla, preparó agua a 90 grados y formó la “montañita” con ayuda de la bombilla “cosa que quede bien”. Además, sumó un chorrito de agua a temperatura ambiente “para que no queme al principio”, incorporó el agua caliente, acomodó la bombilla y celebró el resultado: “Montañita perfecta, un espectáculo”.

Finalmente, el delantero cerró su video deseándoles un buen día a sus seguidores desde Italia, manteniendo intactas las costumbres argentinas lejos de casa.