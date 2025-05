¿Por qué se adelantó el comienzo de La Voz Argentina y se postergó Masterchef? El final de Gran Hermano trae cambios en Canal 9 Televida

Cambios y más cambios, algunos no previstos, se vienen a la pantalla más vista de Mendoza.

La visita de Alejandro Ripoll, el director de Gran Hermano, a uno de los programas de espectáculos más importantes de la televisión anticipó un movimiento importante en la programación de Canal 9 Televida. ¿Se adelanta el comienzo de La Voz Argentina? ¿Qué pasará con Masterchef? Todos los detalles de cómo quedará la programación luego de que el reality se despida de la pantalla más vista del interior del país, acá.

Este miércoles se confirmó que ante un inconveniente de carácter comercial, Telefé optó por postergar el regreso de Mastrechef a la pantalla. Además, Ripoll, el director del reality de las noches de Canal 9 Televida, confirmó que el próximo 23 de junio será el último día de Gran Hermano al aire. A partir de allí entra en la grilla La Voz Argentina con la conducción de Nico Occhiato.

Ante esta novedad, Ángel de Brito le preguntó al entrevistado por qué este cambio, ya que estaba previsto que ante la finalización de Gran Hermano el canal de las tres pelotas arrancaba con las cocinas deMastrechef.

“¿Y por qué quedó Masterchef para después? ¿Se hace Masterchef? ¿Se hace con Wanda?”, preguntó de manera directa el conductor de LAM, a lo que el director de Telefe confirmó que enfrentarn un problema con la imagen actual de Wanda Nara.⁣ “Todo va a depender mucho del rendimiento de La Voz. Hay un problema de comercialización con la imagen de Wanda”, reconoció Ripoll.

El paso de Ripoll por el programa de de Brito dejó dos temas más en claro; la idea de que Marley hiciera otra edición de Survivor, quedó sólo en eso, en una idea. Al respecto el director reconoció que Marley se quedará con las ganas de hacerlo: “¿Existe? ¿Survivor? Más humo que Caruso Lombardi. ¡Más humo! Sí, olvidate”.⁣

Y en cuanto a la posibilidad de volver a convocar a Paula Chaves para la conducción de Masterchef si lo de Wanda no se resuelve satosfactoriamente, Ripoll lo descartó porque “Paula Chaves es Bake Off. Paula ya fue corrida de Bake Off y no quedó bien la relación con ella porque la reemplazaron por Wanda y ella se enteró al aire en una promoción”.

Ya sabés, Gran Hermano sigue firme en Canal 9 Televida hasta el 23 de junio, luego entra en escena La Voz Argentina, y para cuando el reality de canto finalice se sabrá si Masterchef ve o no el aire.