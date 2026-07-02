¿Por qué iba a llevar eso en la valija, señor?: el desopilante objeto que la seguridad le encontró al “Cuti” Romero y que hizo tentar de risa a Messi

La Selección Argentina arribó a Florida para los 16avos de final del Mundial 2026 y un control de rutina en el aeropuerto se volvió viral. Los escáneres detectaron algo sospechoso en el equipaje del defensor y la reacción del capitán encendió las redes.

La Selección Argentina ya se encuentra instalada en Miami enfocada en el trascendental choque de este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, la llegada de la delegación a Florida no pasó para nada desapercibida y sumó un capítulo desopilante que rápidamente se volvió viral. Un control de rutina por parte de las autoridades aeroportuarias terminó con la apertura manual del equipaje de Cristian “Cuti” Romero y desató las carcajadas incontenibles del capitán, Lionel Messi.

El plantel comandado por Lionel Scaloni aterrizó en suelo de Florida tras abandonar la concentración de Kansas City. Al momento de cruzar la terminal y pasar las valijas por los habituales escáneres de seguridad, los operarios norteamericanos detectaron una silueta extraña y poco común dentro de la maleta del defensor del Tottenham, lo que obligó a activar una revisión manual frente a la mirada atenta de varios integrantes del plantel, con el “10” a la cabeza.

El misterioso objeto: un encendedor “gigante” para el asado

Ante la intriga de los oficiales de seguridad y la curiosidad de los propios futbolistas que rodeaban la zona de inspección, la agente a cargo abrió el cierre de la valija y extrajo el motivo de la discordia: un enorme encendedor de chispa (los clásicos encendedores largos de cocina), un artefacto completamente inesperado para el equipaje de mano de un futbolista de élite.

Al ver el tamaño del encendedor y el insólito momento que el defensor había provocado con la seguridad estadounidense, Lionel Messi no pudo contener la risa. La tentada del astro rosarino contagió de inmediato al resto de los jugadores y colaboradores, quienes empezaron a meterle presión y bromear con “Cuti” en medio del salón del aeropuerto. Los hinchas en las redes no tardaron en asociar el objeto con una “herramienta de contrabando” para los asados que el plantel mantiene como cábala inalterable en este Mundial.

Clima de campeones en la antesala del mata-mata

Las imágenes del divertido momento fueron captadas por los presentes y tardaron apenas minutos en inundar las redes sociales X (ex Twitter) e Instagram, sumando miles de reproducciones y comentarios de fanáticos que celebraron la espontaneidad del grupo. Este blooper aeroportuario vuelve a ratificar el excelente ambiente humano y la complicidad que une a la Scaloneta fuera de las canchas, un factor clave para descomprimir la tensión propia de una Copa del Mundo.

Superado el divertido malentendido en el aeropuerto, el combinado nacional ya se enfoca en lo estrictamente futbolístico. El equipo realizará sus últimos movimientos tácticos para definir el once inicial que pisará el césped del Hard Rock Stadium este viernes a partir de las 19:00 (hora argentina). Recordá que toda la trastienda de la concentración en Miami, el color de los hinchas mendocinos en Estados Unidos y el postpartido de la Selección los vivís de manera exclusiva por la pantalla de El 9 Televida.