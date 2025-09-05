¿Por qué el mundo entero y las redes hablan de Afra Saraçoğlu, la actriz de Amor a Cualquier Precio?

Afra Saraçoğlu, la actriz protagonista del suceso de las noches de El 9 Televida, Yalı Çapkını, ocasionó un revuelo mundial y derritió todas las pantallas en la presentación oficial de ABI, su nuevo proyecto para aTV en Turquía. Mirá.

El nombre de Afra Saraçoğlu tomó estado mundial, porque público en Turquía ya era, con la serie Amor a Cualquier Precio. Su participación allí fue el hito clave que hizo que la joven actriz, de la novela más vista de El 9 Televida, se convirtiera, de la noche a la mañana, en el nombre turco más buscado en la internet, el hashtag más usado en las redes y la chica más requerida por las grandes marcas del mundo entero. Su presentación, este viernes en Estambul de lo que será su nuevo proyecto audiovisual; no sólo derritió las lentes de las cámaras sino, que además, generó un enorme revuelo que la llevó a ser tendencia mundial.

Este viernes la actriz que interpretó a Seyran Şanlı en Yalı Çapkını, el suceso global del que Canal 9 Televida tampoco es ajeno, se vistió con la piel de su nuevo personaje, Çağla, una joven abogada que llega a Estambul a trabajar en el buffete de su familia y allí se cruzará con el cirujano Doğan Hancıoğlu, quien estará interpretado por Kenan İmirzalıoğlu.

Las imágenes, de apenas unos segundos, dieron la vuelta al mundo y coparon las redes del fandom de manera casi inmediata. Bajo las etiquetas #AfraSaraçoğlu #Çağla y #ABI, este último es el nombre de la serie que se comienza a rodar el lunes 15 de septiembre según lo que cuenta la prensa otomana, se pueden ver los videso, fotos y capturas.

Acá rescatamos algunas de las mismas que con mucho amor y esfuerzo sus fanáticas compartieron en las redes sociales.

Afra’nın enerjisi müthiş. Bayıldım. Net bu sezon ortalığı yakacak 🔥#AfraSaraçoğlu pic.twitter.com/PVPQJiDpJo — Dizi Ve Filmler (@diziveefilmler) September 5, 2025

Afi aşırı güzel olmuş bayıldım🌹 Kıyafet yakışmış güzel taşımız,saçı makyajı da güzel olmuş hemde o çekiçiliği,tatlılığı🤩 #AfraSaraçoğlu pic.twitter.com/Eh693cH2GW — 𝙋𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙃𝙖𝙧𝙢𝙤𝙣𝙮🦋 (@Perfeect___) September 5, 2025

Si ya estás en modo fandom de Afra Saraçoğlu, tenemos la invitación perfecta para vos, este viernes y todas las noches disfrutala en su personaje de Seyran en Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.