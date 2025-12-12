Por la conducción de Bake Off se desató la guerra entre Vero Lozano y Wanda Nara: “A ella le importa un bledo”

Wanda Nara se adjudicó la conducción del reality de pastelería para el 2026 y Lozano, a quien se los habrían ofrecido antes, así reaccionó ante la noticia.

Telefe atraviesa un momento de fuertes transformaciones mientras define su grilla 2026. En ese escenario, Bake Off Argentina vuelve a ubicarse entre los formatos más codiciados y la posible conducción del ciclo desata rumores, contrapuntos y desmentidas entre dos de las figuras más destacadas que también brillan en El 9 Televida: Wanda Nara y Verónica Lozano.

El 2025 comienza a despedirse con Telefe reordenando su estructura tras su reciente venta y el arribo de nuevas autoridades. La emisora apuesta a fortalecer su pantalla en una etapa desafiante para el rating, lo que incluyó finalizar algunos contratos, renovar otros y proyectar una grilla 2026 donde Bake Off Argentina aparece como uno de los productos clave.

En medio de esa planificación surgió una inesperada disputa mediática. Hace algunos meses, Verónica Lozano había recibido la propuesta formal para conducir el reality de pastelería. Sin embargo, Wanda Nara —quien continúa enfocada en MasterChef Celebrity, otra de las grandes apuestas del canal y figura central también en El 9 Televida— encendió las especulaciones al publicar una historia en Instagram en la que incluía a Bake Off entre sus proyectos de 2026.

Consultada por el equipo de un programa de televisión de Buenos Aires, la conductora de Cortá Por Lozano, programa de las tardes de El 9 Televida, respondió con contundencia: “No creo que nos hayan propuesto lo mismo a las dos. A mí me lo plantearon formalmente hace unos meses”. Aun así, aclaró que no busca conflicto: “No soy careta. Lo que me molestó en su momento, lo dije y lo solté”.

Por su parte, Wanda aclaró que eliminó la publicación porque coincidía con una acción comercial y se mostró abierta a que Lozano tome la posta: “MasterChef podría tener una temporada muy larga y no puedo estar en tantos lugares. Si eso sucede, tal vez no haga Bake Off”. Además, descartó cualquier enfrentamiento: “No hay guerra. Vero para mí es una hermana”.

En paralelo, Lozano también relativizó tensiones recordando el episodio de la foto con Johnny Depp —que en su momento generó roces— y aseguró que hoy entre ambas prima el afecto.

Así, mientras Telefe ajusta su programación, Bake Off sigue siendo el premio mayor que ambas podrían conducir, pero sin enemistad declarada y con la puerta abierta para múltiples definiciones durante 2026.