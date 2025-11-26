Por arrebatada Kumru sufre un accidente en Pasión Prohibida, mirá lo que le pasa

La hija de Doğan se entera de algo que la enfurece y en un arrebato termina poniendo en riesgo su vida. Mirá lo que le pasa a Kumru en Pasión Prohibida.

El intempestivo e inesperado matrimonio entre Doğan y Ender sigue trayendo cola. Primero fue con Yildiz, ahora es con Kumru, la hija del empresario. Es que la chica no entiende que su padre haya decidido casarse con Ender cuando hace unos días estaba prometido con Hilal. Confronta a su papá y en un arrebato sale de la casa y por querer ayudar a un ser inocente ella termina en peligro. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Kumru no entiende que su padre haya decidido casarse con Ender cuando hace unos días estaba prometido con Hilal, aunque lo que más le molesta a la joven es descubrir que Doğan echó de su casa a Handan porque su nueva esposa se lo ha pedido.

Kumru estalla contra su padre y le echa en cara que no piense en su madre y que se deje manipular por Ender. El enojo de la joven es tan grande que decide marcharse de casa. “No me vas a ver en mucho tiempo”, le deja claro Kumru a su padre.

A la salida de la mansión, la joven se encuentra con un perrito perdido y mira a su alrededor para ver si encuentra a su dueño. Después de acariciarlo, el animal se dirige corriendo a la carretera y Kumru va detrás para evitar que le pase algo malo, pero le sucede a ella: la atropella un auto dejándola muy mal herida y tirada sola en el medio de la nada.

¿Qué pasará de ahora en más, con Kumru y con Doğan cuando se entere de que su hija está grave? Para saberlo y no perder detalle de todo lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida que ya casi llega a su fin, quedate a ver cada capítulo.