Popurrí de emociones: Así avanza La Traición en El 9 Televida

Aldatmak, la novela turca de las siestas de El 9 Televida pondrá a prueba, nuevamente, a Güzide. Mirá los nuevos desafíos que deberá enfrentar la mujer.

Las circunstancias pondrán a prueba a Güzide, nuevamente, en La Traición. El drama turco de las siestas de El 9 Televida parece no darle respiro a la jueza, quien, dejando de lado todas las deslealtades, pone en primer lugar su amor de madre y sale a proteger a sus dos hijos. El que no podrá decir lo mismo es Tarık, ya que él, primero los rechazó y ahora que los busca recibe desprecio. Mirá todo lo que se viene este miércoles en Aldatmak.

Güzide comprende que debe dejar atrás todos sus resentimientos y proteger a sus hijos. La elección que hace entre la vida de Ozan y su propia conciencia la lleva a un callejón sin salida.

Tras revelarse la riqueza de Tarık, este empieza a sospechar de todos los que lo rodean. A medida que se revelan secretos, acumula pruebas contra cada movimiento, sin importar si es amigo o enemigo. Cuando llegue el momento, actuará.

Oylum está profundamente preocupado por su futuro. Behram, quien llegó a su vida por casualidad, está mucho más cerca de lo que imaginaba. Este nuevo hombre que aparece repentinamente ante ellos ya da señales de que el amor de Oylum y Tolga se pondrá a prueba.

En una cena familiar que Güzide organiza para Ozan y Oylum, la joven empieza a sospechar que su madre y Sezai tienen algo. Así que encara al abogado para poder saber qué clase de persona es y qué espera de su madre y qué quiere con ella.

Por otro lado, están Tarık y Yeşim. Él ya no confía para nada en ella y le deja en claro que sólo tienen en común a Öykü. Mirá lo que hará la mujer para generarle celos. No tiene idea, pero se mete en la boca del lobo. La Traición se pondrá cada tarde más picante en El 9 Televida, ¿te la vas a perder?