Popstars estrenó su primer tema pero la danza no perdonó: tres participantes quedaron eliminadas

El reality musical presentó “BYE BYE BYE”, la esperada primera canción original de la futura banda producida por Sony Latin. Sin embargo, la alegría duró poco: la producción exigió una dura prueba de baile contrarreloj que redujo el certamen de 33 a 30 participantes.

La carrera por integrar la banda femenina más esperada del país sumó una de sus jornadas más exigentes. En una gala decisiva de Popstars marcada por dos hitos: el esperado lanzamiento del primer tema musical propio del grupo y una despiadada evaluación de baile que cobró sus primeras víctimas.

La velada comenzó este viernes en El 9 Televida con un clima festivo cuando el productor musical Fernando López Rossi, acompañado por el conductor Nico Vázquez y los jurados Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García, anunció la llegada de la primera composición del proyecto.

El estreno de “BYE BYE BYE” y el desafío de 90 minutos

Bajo el respaldo de Afo Verde (presidente de Sony Latin), se presentó ante las 33 concursantes el sencillo “BYE BYE BYE”, la canción con la que la futura agrupación debutará en el mercado profesional. El lanzamiento provocó gritos, abrazos y lágrimas entre las aspirantes.

Sin embargo, la celebración se transformó de inmediato en máxima presión. La directora coreográfica Analía González les comunicó que debían aprenderse en solo una hora y media la compleja rutina de baile del tema para luego reinterpretarla en grupos frente al jurado.

“Estamos muy emocionados llorando como si fuésemos sus tíos. Las vemos cada día más Popstars”, les expresó Nicki Nicole antes de enviarlas al ensayo, remarcando que el dominio corporal es indispensable para la formación profesional.

Tensión en el jurado y tres bajas desgarradoras

Tras las presentaciones, la paridad entre las actuaciones obligó al jurado a debatir enérgicamente. Aunque los grupos 1, 5 y 6 avanzaron completos, la tensión escaló al momento de las definiciones individuales.

Primera eliminada: Ángela Torres rompió en llanto al anunciar que María de los Ángeles Mattarolo (del grupo 4) debía abandonar el reality.

Salidas finales: Posteriormente, al evaluarse al grupo 2, se confirmó la salida de Tamara Gutiérrez Rosales y Sofía Hernández.

Con estas tres bajas, la competencia pasó oficialmente de 33 a 30 participantes, quienes continuarán su formación artística de cara a la esperada definición que se vivirá por la pantalla de El 9 Televida.