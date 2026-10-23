Polémicas, streamer y farándula: quiénes son los 5 invitados confirmados de Andy Kusnetzoff para este sábado

Andy Kusnetzoff vuelve a encender el famoso Punto de Encuentro con una selección de invitados tan variada como picante. Este sábado 24 de octubre, el programa reunirá a destacadas personalidades de la televisión, el espectáculo y las plataformas digitales para debatir, cruzar miradas y repasar sus momentos de mayor intimidad y tensión mediática.

Una nueva entrega de PH, Podemos Hablar, en El 9 Televida, promete acaparar la conversación del fin de semana. El ciclo conducido por Andy Kusnetzoff logró consolidarse como el espacio donde las figuras del espectáculo, los medios y el universo digital se quitan las máscaras para compartir historias de vida, momentos difíciles y reflexiones sobre la actualidad.

Para esta oportunidad, la producción apostó por un panel con alto voltaje mediático y personalidades que atraviesan intensos momentos personales y profesionales.

Una mesa entre escándalos familiares, cocina y la era digital

La selección de invitados reúne perfiles que prometen no dejar tema sin tocar durante la ronda de preguntas:

Elina Costantini: La empresaria se encuentra en el centro de la atención mediática en medio de un ríspido frente judicial y mediático entre su marido, Eduardo Costantini , y su exesposa Teresa, sumado a las recientes y contundentes declaraciones de su propia madre, quien aseguró públicamente que no le permite mantener contacto con su pequeña nieta, Kahlo.

Karina Mazzocco: La conductora aportará toda su trayectoria en la televisión en un presente de gran exposición, tras su abrupta salida de América TV y su posterior desembarco como participante de MasterChef Celebrity .

Sol Pérez: La abogada, modelo y panelista compartirá los detalles de su vida laboral y el costado más íntimo de su maternidad tras el nacimiento de su hijo Marco, quien ya cumplió un año y seis meses.

Coco Sily: El actor y humorista aportará su inconfundible impronta, su vasta experiencia en el medio artístico y las infaltables anécdotas de su carrera.

Mernuel: El reconocido streamer y creador de contenido representará al ecosistema digital para conectar la televisión tradicional con la mirada de las nuevas generaciones.

¿A qué hora ver PH, Podemos Hablar en Mendoza?

Con este abanico de figuras, el programa combinará emoción, humor y cruces picantes a medida que avancen las consignas en la famosa escenografía del estudio.

En la provincia de Mendoza, el público podrá disfrutar de esta imperdible emisión de PH, Podemos Hablar este sábado 24 de octubre a las 22:30 horas a través de la señal de El 9 Televida.