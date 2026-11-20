La última gala de MasterChef Celebrity dejó malestar, caras largas y bronca en las cocinas de El 9 Televida. En la definición final tras la prueba de falafel con pan pita y yogurt, Josefina “China” Ansa logró subir al balcón, mientras que Grego Rossello y Mike Amigorena se retiraron molestos al recibir nuevamente el delantal gris.

La última jornada de MasterChef Celebrity, que se emitió este jueves en El 9 Televida, estuvo marcada por la tensión y el descontento tras que el jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, comunicara sus últimas resoluciones sobre los platos árabes.

El festejo de la China Ansa y la bronca de Grego y Mike

Para el último pase frente al jurado, Maru Botana convocó a Mike Amigorena, Grego Rossello y Josefina “China” Ansa. Finalmente, fue la periodista quien recibió el pase al balcón y lo celebró con euforia, dejando a sus dos compañeros visiblemente golpeados al tener que ponerse otra vez el delantal gris.

La reacción no pasó desapercibida en el estudio: Grego regresó a su estación con evidente fastidio tras escuchar el fallo, mientras que Mike se olvidó de tomar el delantal hasta que Maru se lo alcanzó. “Yo me tenía fe y cociné bien, quería arrancar una racha de balcones”, expresó el actor con resignación ante la decisión de los chefs.

Quiénes van a beneficios y quiénes a última chance en la semana 8

Con las definiciones cerradas tras la prueba de falafel en pan pita con vegetales y salsa de yogurt, así quedaron repartidos los participantes para las próximas instancias de la octava semana en MasterChef Celebrity:

Cocinan en la noche de beneficios:

Hernán “Mala Fama” Coronel

Julieta Poggio

Lizy Tagliani

Sebastián Presta

Marta Fort

Josefina “China” Ansa

Karina Mazzocco

Nazareno Casero

Cocinan en la noche de última chance:

Elizabeth “La Negra” Vernaci

Pablo Giralt

Edith Hermida

Rocío Robles

Luck Ra

Pablo Migliore

Grego Rossello

Mike Amigorena

Campi

Luciana Geuna

Seguí todas las galas, las definiciones del jurado y el minuto a minuto del reality culinario a través de la pantalla de El 9 Televida.