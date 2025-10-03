Polémica: Las redes condenaron la última eliminación de La Voz Argentina

Soledad Pastorutti tuvo que tomar una decisión difícil que dejó afuera de competencia a una de las voces más potentes de su team. Mirá cómo se vivió este jueves La Voz Argentina en El 9 Televida y cómo repercutió en las redes.

La última eliminada fue Valentina Otero. Su salida se emitió este jueves en Mendoza y en todo el país. Esto llevó a que el enojo de muchos fanáticos saliera a la luz, al igual que sus críticas sobre otras eliminadas durante el mismo día. Rápidamente, la polémica se desató en contra del programa.

Valentina Otero fue una de las participantes que más generó sentimiento entre los usuarios de las redes sociales. Durante su paso por La Voz Argentina, fue robada por dos diferentes coaches, dándole la oportunidad de que siguiera demostrando su talento. Comenzó en el equipo Miranda, luego fue elegida por Lali y, finalmente, recaló en el equipo de Pastorutti. Sin embargo, finalmente, no logró superar la última instancia y se retiró agradecida con todos. Entre lágrimas, lanzó:“Gracias a todos por lo que me tocó vivir”.

Este jueves La Sole tuvo la difícil decisión de elegir a solo dos participantes para que se mantengan en su equipo, mientras que el resto del jurado salvaría a un tercero. El voto final cerró el team con Violeta Lemo, Milagros Amud y el dúo de Agustín Mauricio Carletti y Mauricio Tarantola, provocando que Valentina Otero fuese la eliminada de la gala. Como todas las noches, los espectadores dieron sus opiniones, pero la polémica comenzó a crecer alrededor del programa.

Lejos de lo que se creía, el momento tuvo una repercusión muy negativa de parte de las redes sociales. Muchos usuarios apuntaron con que la mayoría de los salvados eran hombres, y que el “programa odia a las mujeres”. “Perdimos a talentos como Emma, Iara, Sofía y Valentina para que sigan hombres insulsos como Federico y Pablo. Estoy harto”, y “Valentina Otero fue la participante más ninguneada por todos los teams en los que pasó y nunca dejó de demostrar talento vocal, pisada escénica y la capacidad de transmitir al público” fueron solo algunos de los dichos que se lanzaron a favor de la participante.