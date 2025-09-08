Polémica: Declaraciones de ida y vuelta entre una ex Gran Hermano y la conductora de A la Barbarossa

Tras exigencias de disculpas públicas y acusaciones de falta de autocrítica, parecería que el fuego cruzado entre Furia y Georgina Barbarossa sumó otro controversial episodio.

La polémica entre Juliana Furia Scaglione, la exparticipante de la edición 2023 de Gran Hermano y Georgina Barbarossa, la conductora del magazine que El 9 Televida emite al término de Cada Día en Mendoza sumó un nuevo episodio. Todo sucedió tras las recientes declaraciones de la conductora, quien respondió de manera directa a los reclamos de la exparticipante del reality.

El conflicto se originó cuando la polémica participante del reality show manifestó en una entrevista que no volvería a presentarse en el ciclo de las mañanas debido a los comentarios que, según ella, se realizaron sobre su persona tras su salida del programa que condujo Santiago del Moro.

La propia Georgina Barbarossa fue consultada acerca del malestar de Scaglione. “Que venga cuando quiera, yo no tengo problema con Furia, no tiene autocritica”, señaló, en una nota con Intrusos. Respecto a los señalamientos de la exparticipante sobre un periodista que habría sugerido que ella podría ser violenta, Barbarossa aclaró: “Yo no fui, sé quien lo dijo, pero no lo voy a decir”.

“Ella me dijo que no iba a venir, se lo pierde. No me gustó su juego agresivo. ¿Cuál es el problema? No a todo el mundo le puede gustar lo que yo hago o lo que vos hacés”, dijo la conductora de A la Barbarossa, cuando fue consultada al respecto sobre la decisión de Furia de no regresar a su programa de las mañanas.

Finalmente, la conductora buscó restar importancia al enfrentamiento y concluyó: “Ya está Furia, eso ya pasó el año pasado. Soltá que me duele la muela”.