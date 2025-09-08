Polémica: Declaraciones de ida y vuelta entre una ex Gran Hermano y la conductora de A la Barbarossa

Tras exigencias de disculpas públicas y acusaciones de falta de autocrítica, parecería que el fuego cruzado entre Furia y Georgina Barbarossa sumó otro controversial episodio.
La polémica entre Juliana Furia Scaglione, la exparticipante de la edición 2023 de Gran Hermano y Georgina Barbarossa, la conductora del magazine que El 9 Televida emite al término de Cada Día en Mendoza sumó un nuevo episodio. Todo sucedió tras las recientes declaraciones de la conductora, quien respondió de manera directa a los reclamos de la exparticipante del reality.
El conflicto se originó cuando la polémica participante del reality show manifestó en una entrevista que no volvería a presentarse en el ciclo de las mañanas debido a los comentarios que, según ella, se realizaron sobre su persona tras su salida del programa que condujo Santiago del Moro.
La propia Georgina Barbarossa fue consultada acerca del malestar de Scaglione. “Que venga cuando quiera, yo no tengo problema con Furia, no tiene autocritica”, señaló, en una nota con Intrusos. Respecto a los señalamientos de la exparticipante sobre un periodista que habría sugerido que ella podría ser violenta, Barbarossa aclaró: “Yo no fui, sé quien lo dijo, pero no lo voy a decir”.
“Ella me dijo que no iba a venir, se lo pierde. No me gustó su juego agresivo. ¿Cuál es el problema? No a todo el mundo le puede gustar lo que yo hago o lo que vos hacés”, dijo la conductora de A la Barbarossa, cuando fue consultada al respecto sobre la decisión de Furia de no regresar a su programa de las mañanas.
Finalmente, la conductora buscó restar importancia al enfrentamiento y concluyó: “Ya está Furia, eso ya pasó el año pasado. Soltá que me duele la muela”.
En ese contexto, también le consultaron a Robertito Funes, quien había reemplazado a Barbarossa durante dos semanas. “No sabía, la he tenido a Juliana en La Noche de los ex y no sabía que pasaba eso”, aseguró el periodista en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y describió el ambiente del programa. “En el programa de Georgina está todo a flor de piel. La estoy reemplazando hace 15 días y hay que tener la vara alta. Cuando empieza a subir se tocan esos temas difíciles y salta una y la otra como en un ring”, sostuvo.
Al ser interrogado sobre el motivo del enojo de Scaglione, Robertito respondió: “No sé porque hace mil que no la veo, creo que la vi desde que se hizo famosa hasta hoy unas cuatro veces y en los programas”. Además, opinó sobre la reacción de la influencer ante las críticas: “No sé bien qué pasa por su cabeza, pero sé que es una mujer determinante y es verdad que cuando vos hacés referencia a Gran Hermano, se piensa en ella”.