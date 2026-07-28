Polainas, el amor retro que volvió para quedarse

Heredadas del universo de la danza y catapultadas por la estética balletcore, las polainas o calentadores regresan como la alianza perfecta entre funcionalidad térmica y carácter urbano. Una moda que regresa evocando los 80′ y 90′ al mejor estilo Flashdance.

Cuando el termómetro cae a sus marcas más bajas, la industria de la moda se ve obligada a desplegar su costado más ingenioso: aquel donde la protección contra el frío no exige el sacrificio del estilo personal. En este contexto de bajas temperaturas, el 2026 ha consagrado la vuelta de un ícono indiscutido de la década de 1980. Las polainas —o calentadores de lana— han abandonado los salones de ensayo y las rutinas de baile para adueñarse del asfalto, posicionándose como el complemento estratégico más codiciado de la temporada.

Su retorno no es casual. La reciente consolidación de las bailarinas, los borcegos pesados y la afianzada tendencia balletcore anticipaban el terreno para que este accesorio reivindicara su reinado. Su gran virtud no reside únicamente en su innegable carga de añoranza y espíritu vintage, sino en su capacidad matemática para transformar un atuendo básico mediante la superposición de texturas y volúmenes.

Manual de estilo: Cuatro formas de integrar la polaina al vestuario urbano

Lejos de quedar relegadas al vestuario deportivo, la versatilidad de los calentadores permite explorarlos en múltiples registros de la vida cotidiana:

Sobre leggings o calzas ajustadas: Es la fórmula urbana por excelencia. Combinadas con zapatillas de suela gruesa o borcegos bajos, las polainas fruncidas sobre el tobillo aportan una silueta relajada, ideal para resolver la rutina diaria con máximo confort.

Asomando sobre botas de caña alta o media: Para quienes buscan una estética más pulida, colocar las polainas dentro del calzado —permitiendo que sobresalgan solo un par de centímetros por encima de la caña— genera un marco mullido y visualmente sofisticado que protege la zona del gemelo contra las ráfagas de viento.

Con minifaldas y medias tupidas: Desafiar el frío con prendas cortas es posible gracias a este recurso. Al coordinar medias opacas de gran denier con polainas de punto grueso, se añade una capa térmica crucial en las extremidades inferiores sin perder la línea de la falda.

En composiciones athleisure: Junto con joggers de algodón, buzos oversized y camperas estilo puffer, los calentadores cierran un estilismo deportivo, contemporáneo y de alta eficiencia térmica.

Fibras nobles y la geometría del color

En materia de composiciones, la industria apuesta por tejidos amables al tacto y de alto rendimiento. Predominan las mezclas de lana de alpaca, cashmere, punto acanalado y algodón pesado, garantizando una contención del calor corporal sin generar rigidez en el paso.

Respecto a la paleta cromática, la neutralidad sigue siendo la inversión más segura: el gris melange, el negro, el crudo, el camel y el tono arena permiten infinitas combinaciones con el abrigo principal. No obstante, para quienes prefieren convertir las piernas en el foco visual del conjunto, los diseños en bordó profundo, verde oliva, azul marino o rosa empolvado inyectan una dosis de vitalidad en los días grises.

En definitiva, las polainas confirman que el diseño contemporáneo no siempre exige inventar formas nuevas, sino rescatar clásicos funcionales del pasado para vestirlos con una actitud renovada. Un pequeño gesto textil capaz de elevar cualquier look invernal con la calidez y el encanto de otra época.