¿Podrán Seyran y Ferit tener un hijo en Amor a Cualquier Precio?

A pesar de las persistentes peleas, la pareja central de Amor a Cualquier Precio, el éxito turco de las noches de El 9 Televida, quiere tener un bebé, pero ¿será posible?

La historia de amor de Ferit y Seyran podría definirse como extraordinaria, no por algo en particular sino porque no sigue lo esperable. A pesar de que las discusiones no cesan entre ellos, el objetivo de mantenerse unidos y juntos hasta el final aparece como algo indiscutible y, al parecer, la idea de conformar una familia con hijos es otro de esos pilares que cimienta la base de este vínculo de características únicas que tiene atrapada a la audiencia de El 9 Televida desde hace casi un año bajo el nombre de Amor a Cualquier Precio. ¿Será que ese deseo de ser padres se concreta? Acá te traemos un adelanto de eso.

Cual montaña rusa de un parque de diversiones así ha sido la relación de Seyran y Ferit en Yalı Çapkını, y ya con el final cerca y a la vuelta de la esquina pocas hacen tambalear este vínculo que, incluso traspasó la pantalla y creó una relación de verdad entre Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, los actores que hicieron de esta la tira más vendida de Turquía en el mundo entero. Pero volviendo a la ficción, las idas y vueltas de la dupla parecen haber quedado atrás y con un tácito pacto la disolución del vínculo ya no se discute. Lo demás puede que sí, pero eso ya parece establecido como algo que es. Y punto.

A ese cimiento, que es la base de todo sobre lo que luego el matrimonio construirá, se suma la idea de ser padres. Algo que ambos vienen conversando desde que los casaron, allá por la Primera Temporada, que parece tan lejana como las escenas románticas a las que estaban acostumbrado el fandom #SeyFer #AfRam.

Cabe recordar que al término de la Segunda Temporada Seyran enfrentaba una enfermedad mortal, que si bien nunca tuvo un nombre, se interpreta como cáncer. Esto, ahora, podría ser impedimento para ese sueño de ser padres y es Suna, quien en el episodio que se verá esta semana recibe la información. ¿Qué hará? ¿Le dirá a su hermana que su maternidad corre riesgo de ser posible?

Para saber lo que se viene en el episodio 87 de Yalı Çapkını o Amor a Cualquier Precio, quedate prendida a la pantalla de El 9 Televida.