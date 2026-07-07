¿Podrán?: a puro glamour así llegaban las mujeres de la Scaloneta a Atlanta para apoyar a sus familias

Las parejas y familias de la Scaloneta coparon la capital de Georgia para alentar en el partido ante Egipto. Desde vuelos privados y piletas de hotel hasta paseos céntricos, así se vivió la otra cara del Mundial 2026.

Mientras el plantel de la Selección Argentina se concentraba con la mente puesta en el durísimo cruce ante Egipto por los octavos de final, las familias de los jugadores organizaron su propio operativo para copar las tribunas del estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Con estilos diferentes pero con la misma pasión celeste y blanca, las parejas de las figuras compartieron la trastienda de su llegada a la ciudad a través de las redes sociales.

El “vuelo privado” de Agus Gandolfo y la aventura comercial de Valu Cervantes

Una de las primeras en marcar tendencia fue Agustina Gandolfo, la pareja de Lautaro Martínez, quien viajó acompañada por toda su familia. La mendocina sorprendió en su cuenta de Instagram con una foto grupal en el hangar de Signature Aviation, posando relajada junto a un impresionante jet privado antes de despegar. “Llegó la banda a Atlanta”, escribió para celebrar el arribo de su comitiva informal.

En la otra vereda de la logística aérea, Valentina Cervantes eligió un vuelo comercial para trasladarse junto a sus tres hijos y su hermano. Lejos del perfil bajo, la pareja de Enzo Fernández festejó la llegada con una divertida postal desde la sala de equipajes del aeropuerto de Atlanta. Con los brazos en alto y los pequeños listos para alentar, sintetizó la experiencia de las familias que arman y desarman valijas al mudarse de ciudad con cada fase del torneo.

Cábalas a 10 mil metros de altura y relax en la pileta

La previa del partido también dejó ver las cábalas de las protagonistas en pleno viaje:

Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, se fotografió en clase ejecutiva vistiendo la camiseta número 2 de la Selección. Sumó un detalle letal: la medalla original del Mundial de Qatar 2022 colgando de su cuello.

Rocío Espósito (esposa de Gerónimo Rulli) y Magui Alcacer (pareja de Giovani Lo Celso) optaron por bajar los niveles de ansiedad compartiendo una tarde de pileta en el hotel junto a sus hijos Lucas y Emilia.

Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, prefirió el modo turista y retrató la imponente fisonomía urbana del centro de Atlanta, destacando la icónica rueda de la fortuna con rascacielos modernos de fondo.

Esta cobertura paralela en las plataformas demuestra que las familias son un engranaje central de la experiencia mundialista, criando a una nueva generación de chicos entre concentraciones, hoteles y estadios mientras sus padres defienden la corona del mundo.

Seguí todo lo que sucede alrededor de la Scaloneta por El 9 Televida.