PNC por discapacidad: cómo reclamar si te suspendieron la pensión

Ante la suspensión de pensiones por invalidez, los reclamos no se hacen en oficinas de Anses sino por correo electrónico a la Agencia Nacional de Discapacidad. Cómo iniciar el trámite, qué documentación enviar y qué controles realiza Andis en sus auditorías médicas.

Muchas personas están desesperadas por las bajas de las Pensiones No Contributivas (PNC). Las autoridades de ANDIS señalaron que los reclamos no se realizan de forma presencial. Ya sea por suspensiones en los pagos o por no haber recibido la citación a las auditorías médicas, los trámites deben hacerse exclusivamente a distancia.

¿Quién gestiona las bajas y auditorías?

Durante el último fin de semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) utilizó sus redes sociales para informar que no es el organismo responsable de aplicar bajas ni de enviar citaciones médicas en el marco de las PNC. Esa función está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

ANDIS no comunica las bajas de forma directa. Por eso, muchas personas se enteran de que su pensión fue suspendida al consultar la sección “Mi Anses” y notar que ya no figura la fecha de cobro.

¿Cómo reclamar una baja de PNC?

Los beneficiarios que hayan sufrido la suspensión de su pensión deben enviar un correo electrónico a: reclamosdaeeyl@andis.gob.ar

En ese e-mail deben incluir:

Nombre y apellido del titular

Número de DNI

Teléfono y correo electrónico de contacto

Patología

Certificado médico

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Nota solicitando la rehabilitación del beneficio

¿Qué hacer si no recibiste la citación a la auditoría?

Si el beneficiario no recibió la carta documento con la citación médica, debe escribir a: citacion@andis.gob.ar

Además, Andis habilitó líneas telefónicas para consultas relacionadas con las prestaciones pagadas por Anses: 📞 (54 11) 4379 7630 / 7631

¿Qué se evalúa en las auditorías?

El proceso de auditoría tiene como objetivo verificar que se cumplan los requisitos establecidos por el Decreto 843/2024 para acceder a una PNC por invalidez. Entre ellos:

Tener al menos un 66% de incapacidad laboral

No contar con empleo registrado

Estar en situación de vulnerabilidad social

Este procedimiento busca garantizar que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan, pero también exige claridad institucional y canales accesibles para que los beneficiarios puedan ejercer su derecho a reclamar.