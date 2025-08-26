Playoffs de La Voz Argentina: ¿A quiénes salvó Lali y a quienes entregó al público?

Lali terminó de definir los nombres de quienes seguían en carrera dentro de su equipo en La Voz Argentina. Conocé a quiénes salvó y a quiénes dejó para que el público decida.

Este lunes el Team Lali de La Voz Argentina terminó de completar el listado de nombres que encabezaba Valentino Rossi como los “salvados” en los Playoffs del talent show de El 9 Televida. De los 11 participantes, 5 fueron elegidos por la coach para seguir adelante en el programa, mientras que los 3 nombres restantes quedan en manos del público. Todos los detalles en esta nota.

Este lunes, luego de haber rescatado a Valentino de los Playoffs, Lali enfrentó uno de los momentos más desafiantes de su participación en La Voz Argentina. Tuvo que definir cuatro nombres más de los 10 que tenía para que continuaran en carrera. Mientras que los seis restantes quedaron a disposición del voto del público, que tendrá la responsabilidad de decidir quiénes continúan en el certamen.

“Además de Valentino, quien continúa en el Team Lali es Jaime”, anunció Lali como segundo salvado. El joven había emocionado al jurado con su interpretación de La barca, demostrando sensibilidad y técnica vocal. Luego, Lali reveló que también salvaba a Alan, uno de los favoritos del público, quien se lució con su versión de Bad, el icónico tema de Michael Jackson.

A continuación, la artista confirmó que Lola seguiría en el equipo. La joven había conmovido con su interpretación de Don’t You Remember, mostrando una gran conexión emocional con la canción. Finalmente, Lali completó su selección con Rafael, quien interpretó Crazy y recibió elogios por su estilo y presencia escénica.