Plato fuerte en El 9 Televida: se confirmaron las primeras 6 figuras de MasterChef Celebrity 2026

La cocina más famosa de la televisión argentina comenzó a encender sus hornallas para su edición 2026. Con la confirmación de referentes de la música urbana, influencers y conductoras emblemáticas, la grilla de participantes promete momentos inolvidables en la pantalla de El 9 Televida.

La producción de MasterChef Celebrity 2026 afina los últimos detalles para desembarcar muy pronto en la pantalla de El 9 Televida. Con una propuesta renovada que combina figuras del espectáculo, la música y el entretenimiento, el reality culinario más famoso del país ya tiene sus primeros nombres confirmados y varios rumores que prometen sacudir la competencia.

A través de los canales oficiales del certamen, se ratificó la incorporación de importantes personalidades que se le animarán al veredicto del exigente jurado.

Los primeros seis confirmados en las hornallas

Entre los confirmados figuran nombres de enorme popularidad que aportarán frescura, frescura musical y humor a la cocina:

Julieta Poggio: La actriz e influencer suma un nuevo desafío televisivo tras su exitoso paso por el universo de los realities.

Grego Rossello: El conductor y humorista sumará su carisma a las cocinas tras consolidar su espacio en las noches de entretenimiento.

Luck Ra: Una de las figuras máximas del cuarteto y la música tropical llega para debutar ante las hornallas.



L-Gante: El referente de la música urbana desembarca con su impronta y su fuerte exposición mediática.

Lizy Tagliani: aportará toda su desenvoltura, humor y amplia trayectoria dentro de los grandes formatos televisivos.

Josefina “La China” Ansa: La periodista y conductora completa esta primera nómina estelar de participantes.

Las negociaciones que podrían sumar más famosos

Más allá de los seis integrantes confirmados, la grilla aún guarda sorpresas. Trascendió que varias figuras se encuentran en tratativas muy avanzadas con la producción para firmar su contrato.

Entre las negociaciones abiertas destacan la ex Gran Hermano Lucila “La Tora” Villar, el relator deportivo Pablo Giralt y la reconocida panelista y conductora Edith Hermida, cuya incorporación estaría a un paso de concretarse.

Con un elenco variado y nombres de gran impacto, El 9 Televida se prepara para vivir una temporada gastronómica cargada de emociones, diversión y alta competencia en la cocina.