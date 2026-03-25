Plan maestro: el oscuro pacto entre Süreyya y Timur para destruir el amor de Evren y Bahar

Süreyya y Timur, impulsados por el despecho y la ambición, decidieron unir fuerzas para ejecutar una estrategia que busca separar definitivamente a Bahar de Evren. ¿Funcionará?

La tensión en las noches de El 9 Televida alcanza su punto máximo este miércoles con la alianza más inesperada y peligrosa de la novela turca. Süreyya y Timur, impulsados por el despecho y la ambición, unen sus fuerzas para ejecutar una estrategia que busca separar definitivamente a Bahar de Evren. En una escena cargada de cinismo que se verá hoy, la jefa médica revelará sus verdaderas intenciones: no se detendrá hasta dinamitar la felicidad de la protagonista que conquistó a los mendocinos.

El acuerdo secreto se sella en un salón de belleza, donde Süreyya le confiesa a Timur un dato que lo dejará sin palabras: ella y el doctor Evren tuvieron un romance en el pasado. Sin embargo, con un dejo de amargura, la médica admite que para él nunca fue algo serio, ya que Bahar es la única dueña de sus sentimientos. Ante este escenario, la villana le propone al exesposo de la protagonista una alianza estratégica basada en la paciencia y el daño progresivo: “Voy a ir colocando minas que exploten poco a poco”, sentencia entre risas.

La primera jugada de este “plan de demolición” se pone en marcha hoy mismo. Süreyya prepara una fiesta donde Bahar se verá obligada a presenciar la cercanía entre Timur y Rengin. La intención es clara: despertar celos e inseguridades que erosionen la confianza de la nueva pareja. Para la jefa médica, el caos emocional es la herramienta perfecta para recuperar el terreno perdido, mientras que para el exmarido es la oportunidad de recuperar el control sobre la vida de la mujer que alguna vez despreció.

El destino de Bahar y Evren pende de un hilo ante este ataque coordinado que promete sacudir los cimientos del hospital. Mientras la audiencia de El 9 Televida sigue minuto a minuto cada giro de la trama esta noche, queda claro que la guerra abierta por el amor y el poder no dejará a nadie ileso. Con enemigos operando desde las sombras, la doctora deberá apelar a toda su fortaleza para detectar las trampas antes de que su corazón vuelva a quedar hecho pedazos.