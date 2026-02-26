Placa récord y tramposa: los 8 nominados de Gran Hermano que ignoran el “voto mixto” de la producción

La primera gala de la “Generación Dorada” dejó una lista multitudinaria y una estrategia agresiva de Carmiña Masi. Sin embargo, el verdadero peligro reside en un giro de reglas que Santiago del Moro anunció al público: el sistema de votación cambiará de positivo a negativo.

La casa de Gran Hermano 2026 ya no es un lugar de convivencia pacífica; se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las reglas cambian a mitad de la partida. Tras una jornada de altísima tensión por la salida de Daniela De Lucía y la internación de Divina Gloria, el confesionario dictó sentencia y dejó una placa con ocho nombres que deberán medir su popularidad de una forma nunca antes vista en El 9 Televida.

Los 8 en la cuerda floja

La votación, marcada por la nominación espontánea de Carmiña Masi contra los líderes Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, terminó arrastrando a la propia periodista paraguaya al centro del conflicto. La lista definitiva de nominados para este lunes es:

Carmiña Masi

Emanuel Di Gioia

Manuel Ibero

Brian Sarmiento

Gabriel Lucero

Pincoya

Sol Abraham

Yanina Zilli

El laberinto del voto: ¿Positivo o Negativo?

Lo que mantiene en vilo a los seguidores del programa es el formato mixto de esta placa, una “trampa” diseñada para filtrar a quienes no generan contenido o apoyo masivo en el afuera:

Voto de Salvación (Positivo): Durante las primeras 24 horas, el público votará por quién quiere que SE QUEDE. Los participantes con los fandoms más activos saldrán de la placa rápidamente. Voto de Expulsión (Negativo): Una vez que los favoritos estén a salvo, la modalidad cambiará automáticamente. Quienes permanezcan en placa se enfrentarán al voto tradicional donde el público elige a quién quiere ELIMINAR.

El dato más picante es que los jugadores dentro de la casa no saben que la placa se transformará. Mientras ellos creen estar bajo un sistema tradicional, el público tiene el poder de salvar a los “jugadores” y dejar a merced del voto castigo a los perfiles más bajos. ¿Logrará la estrategia de Carmiña sobrevivir a este doble filtro o será la primera víctima de su propia ambición?

No te pierdas la gala de este jueves al término de Bahar, en El 9 Televida.