Placa récord y sanción histórica en Gran Hermano: ocho nominados y un liderazgo arrebatado

La gala de nominación de Gran Hermano que se emitió este miércoles en El 9 Televida fue, sin dudas, la más caótica de esta temporada.

La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada fue, sin dudas, la más caótica de esta temporada. Entre sanciones de la producción, el anuncio del intercambio internacional y un complot que terminó de la peor manera, Santiago del Moro confirmó que son ocho los participantes que quedaron en la cuerda floja de cara al próximo lunes.

Una placa multitudinaria y forzada

La placa de esta semana es un verdadero rompecabezas de sanciones y estrategias fallidas. Los nominados son:

Jennifer “La Pincoya” Galvarini: Fulminada por la producción tras su violento cruce con Tamara Paganini .

Catalina “Titi” Tcherkaski: Fulminada por el nuevo líder, Martín Rodríguez .

Solange “Sol” Abraham: Nominada automáticamente para su regreso, debido a su viaje a La Casa de los Famosos .

Manuel “Manu” Ibero: Ingresó a la placa en lugar de Solange por decisión del juego.

Nazareno Pompei: Perdió su inmunidad tras una sanción fulminante.

Brian Sarmiento, Daniela de Lucía, Jessica “La Maciel” y Lola Tomaszeuski: Completaron la placa por el voto de sus compañeros.

Escándalo: Nazareno Pompei perdió el liderazgo por complot

El momento de mayor tensión ocurrió cuando la voz de Gran Hermano intervino para sancionar a Nazareno Pompei. El participante, que se había consagrado líder, fue grabado especulando y acordando sus movimientos con otros compañeros, algo estrictamente prohibido.

“Nazareno, te quito tu liderazgo. Perdiste los beneficios, incluso la inmunidad”, sentenció “el Big”, dejando al jugador totalmente expuesto. Pero la polémica no terminó ahí: Titi Tcherkaski, quien debía heredar el puesto, también fue sancionada por participar de esas conversaciones prohibidas. Finalmente, el liderazgo recayó en Martín Rodríguez, aunque sin el beneficio de la inmunidad.

El futuro de los hermanitos

Con este panorama, la casa de El 9 Televida quedó dividida y en estado de alerta. En los próximos días, el líder Martín Rodríguez tendrá la difícil tarea de salvar a uno de sus compañeros, aunque la placa seguirá siendo una de las más difíciles de superar para los participantes originales.

¿Quién abandonará la casa el próximo lunes? El público ya empezó a votar y la tensión no para de crecer.