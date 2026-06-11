Placa multitudinaria en Gran Hermano: el líder metió dos fulminantes y dejó a 9 nominados en la cuerda floja

Sebastián Cola sacudió la gala de nominación de “Generación Dorada” con un poder inédito, anulando votos y enviando directo a placa a Alejandra Majluf y Andrea del Boca. Las estrategias cruzadas, todos los votos y mucho más, acá.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de las galas de nominación más tensas, caóticas y estratégicas de toda la temporada 16. En una noche donde las alianzas se prendieron fuego, el conductor Santiago del Moro reveló cómo quedó conformada una placa multitudinaria e histórica con 9 participantes en riesgo de eliminación. Los fanáticos ya palpitan lo que será una definición vibrante, y todos los detalles de los complots y votos.

El gran protagonista y titiritero de la noche fue Sebastián Cola, el líder de la semana, quien utilizó a la perfección un beneficio inédito otorgado por el “Supremo”. Cola recibió dos tarjetas con el poder de anular los sufragios de sus compañeros: con la roja le anuló dos votos clave a Leandro Nigro (quien había votado a “Campanita”) y con la amarilla le quitó un voto a Gisela “Yipio” Pintos (quien había apuntado a Emanuel). Como si fuera poco, para terminar de dinamitar la convivencia, el líder utilizó la doble fulminante enviando de manera directa a la placa a Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

Uno por uno: quiénes componen la placa explosiva

Tras el recuento total de los votos en el confesionario, la nominación espontánea ejecutada por Solange Abraham (quien le dio tres votos a Franco Zunino y dos a Yipio) y las fulminantes del líder, Santiago del Moro anunció la enorme lista de los jugadores que quedaron en peligro.

La placa definitiva de nominados quedó integrada por: Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffany “Campanita” Pereira, Solange Abraham, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

¡Atención al cambio de reglas! El conductor explicó un giro clave en el juego para las próximas horas: el sistema de votación comenzó siendo positivo (el público vota a quién quiere bancar para que se quede), pero este jueves, luego de que algunos jugadores sean salvados de la placa por los beneficios del juego, el voto se transformará en negativo, definiendo quién abandona finalmente la casa el próximo domingo.

¿Quién será el próximo participante en abandonar la casa más famosa del país en esta placa XXL? No te pierdas nada de lo que se viene en el reality de las noches de El 9 Televida.