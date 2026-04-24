Placa de nominados en Gran Hermano: ¿Quién se va el lunes según las encuestas?

Tras una gala de salvación que dejó a varios participantes con “cara larga”, ya se conoce la placa definitiva de cara a la eliminación del próximo lunes 27 de abril.

La tensión en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó su punto máximo. Tras una gala de salvación que dejó a varios participantes con “cara larga”, ya se conoce la placa definitiva de cara a la eliminación del próximo lunes 27 de abril. Con cinco nombres en la cuerda floja, las encuestas en redes sociales ya marcan una tendencia clara sobre quién podría ser el próximo en abandonar el reality de El 9 Televida.

¿Cómo quedó la placa final de Gran Hermano?

Originalmente, diez jugadores estaban en peligro, pero el voto del público permitió que cuatro de ellos respiraran aliviados. Yanina Zilli fue la primera salvada, seguida por Eduardo Carrera, Daniela De Lucía y Tamara Paganini. Esta última salvación generó un clima de incomodidad total para Solange Abraham, quien había pedido explícitamente la salida de la exfinalista de GH.

De esta manera, los 5 nominados finales son:

Brian Sarmiento Yipio Pintos Solange Abraham Danelik Galazán Franco Zunino

¿Qué dicen las encuestas? El mano a mano que paraliza a la red

Como sucede en cada gala, los especialistas en redes sociales como Fefe Bongiorno lanzaron sus sondeos para medir el termómetro del público. Aunque el voto oficial es a través del 9009, las tendencias marcan un escenario de polarización absoluta.

Hasta hace unas horas, Brian Sarmiento lideraba la intención de voto negativo debido a sus recientes polémicas. Sin embargo, en las últimas horas, Yipio Pintos ha escalado posiciones de manera estrepitosa, ubicándose a la cabeza en varias consultas populares. La humorista parece estar pagando caro sus cruces dentro de la casa, lo que anticipa un mano a mano letal entre ella y el exfutbolista.

¿Cuándo es la gala de eliminación?

A diferencia de los domingos habituales, la gran decisión se conocerá el lunes 27 de abril. Será una noche clave, no solo por la salida de un participante, sino porque también marcará el ingreso de Gladys “La Bomba” Tucumana a la competencia.

Recordá que el voto es NEGATIVO: Para votar quién querés que abandone la casa, podés enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o escanear el código QR en la pantalla de El 9 Televida.