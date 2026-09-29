Pity Álvarez reapareció en vivo desde el hospital tras su crisis: “Si no fuera por el juicio, me va a explotar la cabeza”

Una sorpresiva reaparición pública volvió a poner a Cristian “Pity” Álvarez en el centro de la escena mediática. Este martes por la mañana, el músico de 54 años se comunicó en directo desde el Hospital Tornú —donde se encuentra internado desde el pasado 23 de septiembre— y explotaron las redes y la matrix con sus osadas reflexiones.

Desde el Hospital Tornú, donde permanece internado tras sufrir un brote psicótico, Cristian “Pity” Álvarez se comunicó en vivo con el programa de Moria Casán para romper el silencio sobre su delicado estado de salud y el juicio por homicidio que afronta. En una charla sin filtro, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se refirió al colapso mental que sufrió, respondió a quienes lo acusan de hacer un “acting” ante la Justicia y aseguró estar preparado para recibir el alta médica.

Durante la entrevista, el cantante no dudó en describir el nivel de saturación mental que experimenta producto de la superposición de fechas musicales suspendidas y las exigencias de su causa judicial: “Tengo tantas cosas en la cabeza… Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza. Voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘arte’ y seguro algún boludo va a hacer cuadros”, expresó con su particular estilo.

Brote psicótico, internación y el recuerdo del colapso

Al ser consultado sobre el episodio que derivó en su traslado al centro médico, Pity confesó no recordar los detalles del momento: “El lunes colapsé. Me agarró un brote psicótico y la verdad es que no me acuerdo de nada, ni de cuando me trajeron acá ni de cuando salí de mi casa”. Además, graficó la angustia previa comparándola con “cuando todas tus familias te hablan a la vez y no podés escuchar a nadie”.

Pese al duro cuadro, el artista se mostró optimista respecto a sus próximos pasos médicos: “Ahora estoy bien. Estoy en una cama en un hospital y, si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana“.

Incluso cuando Moria le pidió que le dijera algo utilizando sus letras, para expresar cómo se sentía, el mismo Pity entonó algunas palabras de Me Gustas Mucho, su clásico de Viejas Locas.

La respuesta a las críticas por su juicio: “¿Qué acting?”

Uno de los momentos más tensos de la conversación ocurrió cuando Moria Casán le preguntó sobre las versiones que indican que estaría simulando su estado psiquiátrico para dilatar el juicio por homicidio, argumentando que hace pocas semanas ofreció un recital de casi tres horas en Córdoba sin olvidar las letras de sus canciones.

Pity desestimó de plano esas acusaciones y remarcó la diferencia entre el ámbito legal y la creación artística:

Sobre su responsabilidad: “Yo no me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron” .

Sobre la música y la memoria: “Las canciones son como mis hijastros; las compuse yo y te puedo cantar cualquier letra de punta a punta. No necesito un televisorcito para acordarme de las letras. Cuando hacemos arte, hay un feedback con la gente. Pero cuando bajás del escenario, la vida cotidiana y la mediocridad te agobian”.

“Estoy en el mejor momento de mi vida”

Sorprendentemente, y en medio del contexto de internación, Álvarez reflexionó sobre su presente personal y aseguró haber dejado atrás su adicción más pesada: “Yo estoy en el mejor momento de mi vida, Moria. Cuando estuve en cana, dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas. Cuando salí, seguí resbalando dos meses, pero ahora veo las cosas con tanta claridad”.

El músico concluyó la llamada reafirmando que su único deseo para estar bien es mantener la tranquilidad para seguir haciendo música junto a su banda, mientras aguarda la resolución médica para abandonar el hospital y continuar con el proceso legal que determinará su futuro.