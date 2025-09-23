Piden oraciones por Thiago Medina ya que confirmaron que está “cursando un episodio de injuria pulmonar”

El cuadro pulmonar de Thiago Medina se agravó en las últimas horas. Así lo confirmó Daniela Celis, la madre de las hijas del ex participante de Gran Hermano.

La salud de Thiago Medina atraviesa un momento crítico. Este martes a la mañana, en A la Barbarossa, Pía Show dio detalles del estado del ex Gran Hermano, pero en la tarde fue la misma Daniela Celis, su ex pareja y la madre de sus hijas, quien confirmó que cursa un episodio que compromete gravemente sus pulmones, y solicitó con desesperación oraciones para que el joven mejore.

Al comienzo del día, desde el magazine que El 9 Televida emite al término de Cada Día, la panelista de espectáculos explicó que la información que tenía hablaba de neumonía. Pero luego, con el correr de las horas, Celis explicó mediante un posteo en Instagram que “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica“.

Además, aclaró que “sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión” y que “se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia”. “El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas y seguir orando por él”, concluyó la mediática.

¿Qué es la atelectasia?

En A la barbarossa, este martes en El 9 Televida, el médico neumonólogo Guillermo Montiel dio detalles acerca de la delicada situación pulmonar que padece el joven y que estaría siendo generada por una grave afección que afecta a los órganos.

Según el especialista, la atelectasia “es el colapso de una parte o de todo un pulmón, lo que provoca que los alvéolos se desinflen y no puedan realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono”.

Y agregó: “La afección puede ser causada por una obstrucción de las vías respiratorias, como mucosidad o un tumor, o por presión externa en el pulmón”.