Picantísima gala Gran Hermano: sanciones, teléfono dorado y una placa masiva con 9 nominados

La semana 18 de la “Generación Dorada” rompió todos los esquemas. Andrea del Boca fue sancionada, Emanuel atendió el teléfono sin saber que le daría inmunidad a otra compañera y el líder metió un fulminante.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de las galas de nominación más caóticas, imprevisibles y tensas de toda la edición. En la decimoctava semana de competencia, las reglas del juego volaron por los aires debido a una severa sanción de la producción, los efectos colaterales del teléfono dorado y la jugada letal del líder de la semana. El resultado es una placa verdaderamente multitudinaria que dejó a 9 participantes en la cuerda floja.

El arranque de la noche ya sembró el impacto total cuando la voz de Gran Hermano irrumpió para castigar firmemente a Andrea del Boca. La prestigiosa actriz cometió una de las faltas más graves del reglamento al revelar y discutir información proveniente del afuera de la casa. La sanción fue lapidaria: quedó enviada de forma directa a la placa de nominados y se le retiró el derecho a emitir sus votos en el confesionario.

El misterio del teléfono dorado y una jugada a ciegas

La adrenalina se apoderó de la gala cuando el teléfono dorado volvió a sonar en el pasillo (desencadenando el accidente y la posterior caída de Yanina Zilli en su intento por llegar). Finalmente, el mecánico Emanuel Di Gioia fue quien logró levantar el tubo.

Minutos antes, el conductor Santiago del Moro le había comunicado al público una retorcida regla: quien atendiera iría automáticamente a placa, pero luego tendría la obligación de seleccionar a un compañero, ignorando por completo que a ese elegido le estaría otorgando el beneficio máximo. Al cumplir con la consigna, Emanuel decidió nombrar a Solange Abraham, quien de esta manera se consagró como la inmune de la semana, salvándose de todo peligro.

La estocada final del líder y los 9 nombres en peligro

Hacia el cierre de la emisión, la presión se trasladó a las espaldas de Juan Carlos López. En su rol de líder de la semana, Juan Carlos tuvo que ejecutar la temida nominación fulminante y, tras una breve deliberación, apuntó sus cañones directamente contra Charlotte Caniggia, enviándola a competir por la permanencia.

Tras el recuento final de los votos emitidos por el resto de la casa, la placa definitiva de la semana 18 quedó configurada de una manera histórica y masiva:

Andrea del Boca (Sancionada)

Emanuel Di Gioia (Por el teléfono dorado)

Charlotte Caniggia (Fulminada por el líder)

Yisela “Yipio” Pintos

Steffany “Campanita” Pereira

Nenu López

Matías Hanssen

Cinzia Francischiello

Manuel Ibero

Cambio de reglas en la votación

Atención al público, porque esta gala plantea un formato diferente a los anteriores. Las primeras horas de votación se abrirán bajo la modalidad de voto positivo (el público vota a quién quiere que se quede). Sin embargo, con el correr de las horas, el sistema mutará y pasará a ser voto negativo (elegir a quién querés que abandone la casa).

El destino de los participantes se sellará el próximo lunes 29 de junio, día en el que se llevará a cabo una nueva y crucial gala de eliminación.

No te pierdas la gala de este jueves con más cambios en la placa. Todo por El 9 Televida.