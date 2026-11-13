PH: Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff para este sábado 14 de noviembre en El 9 Televida

PH: Podemos Hablar vuelve a la pantalla de El 9 Televida y Telefe este sábado 14 de noviembre con una emisión cargada de música, humor y polémicas previas. Andy Kusnetzoff recibirá en su clásico punto de encuentro a cinco reconocidas figuras de la televisión, las redes sociales y el espectáculo argentino.

La pantalla de los sábados por la noche se prepara para una entrega imperdible de PH: Podemos Hablar. Con la conducción de Andy Kusnetzoff, el ciclo reunirá a personalidades de distintas generaciones y trayectorias para compartir confesiones íntimas, anécdotas y debates frente a frente en El 9 Televida.

Uno por uno, los invitados del sábado 14 de noviembre

Para esta edición, la producción apostó por un cruce diverso entre referentes de la música popular, el humor y las figuras mediáticas del momento. Los cinco convocados son:

Hernán Coronel (Mala Fama): el líder de la histórica banda de cumbia y actual participante de MasterChef Celebrity llega tras una semana agitada en la previa de la emisión.

Daniela Celis: la exparticipante de Gran Hermano 2022 e influencer se suma a la mesa luego de haber adelantado un incómodo momento durante el careo de la grabación.

Martín “Campi” Campilongo: el reconocido actor y humorista aportará su trayectoria teatral, televisiva y su particular mirada sobre la actualidad.

Rocío Robles: la periodista deportiva, modelo y figura televisiva promete intercambios picantes en el tradicional segmento de preguntas cruzadas.

Valentino Merlo: el joven cantante rosarino, fenómeno de la música actual, completa el quinteto con su frescura e historia de ascenso artístico.

Con este elenco confirmado y varios anticipos detrás de cámara que ya encendieron la expectativa en el mundo del espectáculo, el programa se perfila como uno de los platos fuertes del fin de semana.

No te pierdas PH, Podemos Hablar este sábado a las 22 horas por El 9 Televida.