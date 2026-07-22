Pestañela encendió Gran Hermano: el coqueto ida y vuelta entre Daniela Celis y Fabio Agostini desató los celos de Luana

El reingreso de las figuras históricas a “Gran Hermano: Generación Dorada” generó cortocircuitos de inmediato. Las insinuaciones de Daniela con el modelo español incomodaron a Luana en la noche de su cumpleaños.

El masivo reingreso de ocho figuras históricas a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada prometía sacudir la convivencia, y no tardó ni una hora en cumplir su objetivo. En una noche que ya venía cargada de emociones por el cumpleaños de Luana Fernández, la llegada de Daniela Celis desató un insólito momento de tensión y celos que captó la atención de las cámaras y los seguidores del reality de las noches de El 9 Televida.

El foco del conflicto se encendió cuando “Pestañela” cruzó la puerta de entrada y se encontró cara a cara con el modelo español Fabio Agostini, quien también regresó al certamen tras su paso como jugador de intercambio desde La Casa de los Famosos.

Insinuaciones, guiños y “dos besos al estilo español”

La química e insolencia de Daniela se hicieron notar desde el primer instante. Al saludar a Fabio, la exparticipante le dio dos besos en la mejilla siguiendo la costumbre europea, marcando el terreno con picardía:

“Ah, son dos besos. Hace mucho que un hombre no me da dos besos… ¡Ay, tengo que ir a España entonces!”, lanzó entre risas Daniela.

La secuencia no quedó allí. A medida que avanzó la noche, Celis continuó con el juego de seducción de manera abierta ante la mirada atónita del resto de los concursantes:

“Ay, te me acercás mucho, Fabio. Me ponés un poco nerviosa” , admitió Daniela de forma coqueta.

Al preguntarle las edades, Fabio reveló tener 36 años, a lo que Daniela remató con una rápida respuesta: “¿36? Justo lo que me recetó el médico”.

La reacción de Luana: incomodidad y silencio en el SUM

Mientras todo este ida y vuelta sucedía en el patio y el living principal, Luana Fernández observaba la escena desde el SUM junto a otros compañeros. La participante, que en semanas anteriores había protagonizado un recordado acercamiento romántico y un triángulo amoroso junto a Fabio y Franco Zunino, no pudo ocultar su malestar.

Sin emitir grandes declaraciones pero con gestos de evidente incomodidad, Luana siguió el “flirteo” en absoluto silencio. La situación resultó especialmente amarga para la jugadora, dado que la escena se produjo en el mismo día de su cumpleaños, sumando un ingrediente de drama a la caliente convivencia del certamen.

El impacto de los históricos en la estrategia

El cruce entre Daniela y Fabio deja en claro que el reingreso de los exjugadores no será un mero paseo de visitas. Con la confirmación de que los ocho invitados tienen la facultad de nominar, los coqueteos, alianzas y viejas rencillas comenzarán a pesar fuertemente en las placas de eliminación de los próximos días.

Seguí todos los detalles de la convivencia, las repercusiones de la llegada de Pestañela y la actualidad de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida.