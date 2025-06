“Persevera y triunfarás”: Nicolás Cantellanos se presentó por segunda vez en La Voz Argentina y logró convencer al jurado

Con un tema de Mambrú Nicolás Cantellanos logró que parte del jurado de La Voz girara para intentar sumarlo a sus equipos. Mirá cómo este participante no se dio por vencido y entró al reality de música que El 9 Televida emite en sus noches.

La Voz Argentina empezó esta semana y las emociones ya coparon la pantalla de El 9 Televida. Detrás de cada audición una emotiva historia, como la que se vio este jueves de resilencia y persistencia. De la voz de Nicolás Cantellanos quedó demostrado que nunca hay que dejar de pelear por los sueños. Mirá.

El primer participante de la noche de jueves 26 de junio en La Voz Argentina 2025 fue Nicolás Cantellanos, quien cantó “Una mirada”, de Mambrú, y logró convencer a Luck Ra y Soledad, que se dieron vuelta rápidamente con su performance.

El jurado cordobés se concentró tanto en la presentación de Cantellanos que recién cuando éste finalizó de cantar se percató de que La Sole también estaba pugnando por la voz del joven.

“Qué vozarrón hermano eh… ¿Te lo dijeron alguna vez? Supongo que sí… Yo te lo estoy diciendo en este preciso momento y toda la gente que está acá, que le encantó”, le expresó Luck Ra a Nico que apenas podía creer lo que estaba sucediendo. “Ya caigo, dame dos segunditos”, expresó emocionado el cantante.

Cuando el artista le preguntó al participante qué sintió en el escenario y cuáles eran sus expectativas, Nicolás confesó: “Es la segunda vez que hago el casting, hace muchos años lo hice y no quedé, y hoy fue una revancha“.

Entonces, Ale Sergi le preguntó por qué cree que no quedó la primera vez que fue a La Voz Argentina, y el participante comentó: “Canté otro tema de Mambrú y me fue muy mal”. Finalmente, Nicolás eligió el Team Luck Ra, quien no pudo contener la emoción al enterarse.

Para no quedarte afuera del suceso de La Voz Argentina, no te pierdas las audiciones a ciegas del próximo lunes 30 de junio al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.