Pero qué ganas que tiene Ender de ser mala, mirá lo que hace en Pasión Prohibida

Ender no se da por vencida. Como sea busca hacer que Yildiz sea infeliz. Mirá lo que planea hacer en Pasión Prohibida.

Para contextualizar: Çağatay se arrepiente de haber engañado a Yildiz y ahora quiere, como sea, recuperarla. El obstáculo: Yildiz ahora está casada con Doğan, pero no sólo eso. El empresario le ha confesado a quien es su actual esposa que siente algo por ella y que le gustaría intentar que aquello que se armó como una farsa con conveniencias para ambos sea real. Así está ahora Yildiz, en medio de dos amores. Y claro, esto a Ender no le cae nada bien y está dispuesta a hacer lo que sea para que ninguna de las dos relaciones prospere. Y si no mirá lo que hará en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Çağatay, quien supuestamente está comprometido a casarse con Ender, le pide a la mujer que abandone la casa que ambos comparten y le deja en claro que va a ir con todo por intentar recuperar a Yildiz y a su hijo Halit Can.

Ender está furiosa. Ahora que ha descubierto que todos sus planes están a punto de desmoronarse y que Yildiz podría elegir a Çağatay, no está dispuesta a permitirlo. Con la ayuda de Caner, la mujer se mete en la habitación de Çağatay para quitarle el celular y le envía un mensaje de texto a Kumru, diciéndole que quiere volver con ella y que aún la ama.

Kumru, que estaba con Yildiz en ese momento, se lo muestra, por lo que la hija de Asuman se queda muy dolida al creer que es cierto y que Çağatay estuvo jugando a dos bandos.

Así, Ender ayuda a que Yildiz opte por quedarse con Doğan en lugar de Çağatay, cambiando su destino para siempre. Sin embargo, Yildiz no se queda de brazos cruzados y le tiende una trampa a Çağatay, haciéndole creer que se irían lejos juntos.

Para saber qué más sucede, no te pierdas ningún episodio de Pasión Prohibida en El 9 Televida.