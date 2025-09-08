Pero mira que ironía la de La Traición: La jueza no respeta la ley, pero le sale carísimo

Güzide se distrae y tiene un accidente de tráfico que la deja al borde de la muerte. Mientras, sus hijos y su ex marido lidian con el remordimiento y la culpa. Mirá lo que se viene en La Traición, la novela de las siestas de El 9 Televida.

Güzide tiene a su hija Oylum internada y una llamada proveniente de allí desestabiliza todo al punto de dejar a la mujer al borde de la muerte. Mientras, sus hijos y su ex marido se ven atormentados por todo lo que le han hecho pasar a la mujer en el último tiempo. Mirá lo que se viene en La Traición, la novela turca dramática de las siestas de El 9 Televida.

La hija está dispuesta a confesárselo todo a su madre. Ante la posibilidad de que su madre muera queda devastada. Arrepentida de todas sus mentiras, se enfrenta a desagradables sorpresas sobre su futuro. Sin embargo, Tolga permanece a su lado durante este período más oscuro, y ambos se acercan cada vez más. ¿Cuánto tiempo podrá Oylum mantener a Tolga a distancia por el bien de su sueño neoyorquino?

Probado por el miedo a perder a su madre, la tensión entre Ozan y su padre llega a su punto álgido cuando Yeşim llega al hospital. Desesperado por rehacer su vida, Oltan es quien lo ayuda una vez más. ¿Se equivoca Ozan, quien no ha aprendido de sus errores, al confiar en Oltan?. Por su parte, ante la posibilidad de la muerte de Güzide, Tarık está confundido.

Toda la familia se ve en una encrucijada entre aceptar sus errores o fingir demencia y seguir como si nada. ¿Qué sucederá y cómo actuará cada uno de ellos ante esta terrible e inesperada tragedia en Aldatmak? Para saberlo, no te pierdas los próximos episodios de la serie que aporta drama a tus tardes, en El 9 Televida.