“Pero el amor es más fuerte”… y el fandom de Amor a Cualquier Precio recupera la fe y los soldados

Pareciera que … como reza la canción “pero el amor es más fuerte” entre la pareja que se conformó durante el rodaje de Amor a Cualquier Precio. Todo indica que Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, al menos se han vuelto a acercar. El fandom reza porque así sea y por una imagen de ellos. Mientras los actores que le dan vida a Ferit y Seyran en El 9 Televida, se muestran más activos en sus redes.

“Cuando el río suena…” dice el dicho, agua viene. Y el río de Amor a Cualquier Precio viene haciendo mucho ruido en la redes desde la semana pasada así que… ¿será cuestión de tiempo para volver a tener una imagen de los protagonistas del éxito de las noches de El 9 Televida como pareja?

Todo hace pensar que hubo un acercamiento entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, incluso las fotos de algunos fans de uno y otro actor de Yalı Çapkını muestran que han estado en la misma localidad de Turquía al mismo momento.

A pesar de todas estas nuevas “pruebas”, existe un grupo del fandom que prefiere ir con cautela. Es que la desilusión luego duele y recuperar el corazón no es cosa fácil. Así, por estos días las redes en donde el fandom #AfRam #SeyFer vuelca su parecer está un poco dividido. Sin embargo, y como dice la canción de la película Tango Feroz, … “pero el amor es más fuerte” y el fandom va recuperando a sus soldados que habían caído luego de la publicación, que estaba hecha en Paint y que mostraba a Mert Ramazan Demir besando a otra chica que no era Afra.

Este fin de semana los actores se mostraron activos en sus redes, algo que hacía bastante no sucedía, sobre todo por parte de ella.



De hecho, este lunes se supo que la producción de Pera, la nueva serie que está terminando de rodar la actriz que hizo de Seyran en Amor a Cualquier Precio, se trasladó de Assos a Estambul y según publicaron algunas fanáticas con acceso al círculo más íntimo de Mert y Afra, viajaron juntos de dicha localidad hasta la capital turca.

Así, mientras las imágenes llegan y la ilusión del fandom se vuelve a encender, vos aprovechá los episodios de Yalı Çapkını en El 9 Televida que empiezan a mostrar un acercamiento entre Ferit y Seyran 😉.